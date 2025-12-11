¿Dónde preparar exámenes y oposiciones en Murcia?: Este es el mapa de las salas de estudio públicas

La red municipal de salas de estudio cuenta con 19 instalaciones en funcionamiento, 7 de ellas en pedanías y las dos restantes en la ciudad de Murcia, a las que se sumarán dos más el año que viene: en El Esparragal, con 35 puestos, y Monteagudo, con 66.

Estos espacios abren 24 horas al día, los 365 días del año, y cuentan con un sistema inteligente de control SICAi, que permite gestionar con una tarjeta personalizada el acceso a los centros, así como la iluminación, climatización, seguridad. Para solicitar esta tarjeta,

Asimismo, las salas de estudio disponen de conexión wifi y tomas de corriente estándar y estabilizadas, incluso en las propias mesas.

Próximos servicios

Además, tres o cuatro cabinas insonorizadas llegarán como una medida pionera a la sala de Ronda Sur, anunció la edil de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, en la presentación del Presupuesto para 2026 de su Concejalía.

Las cabinas individuales se podrán reservar por horas mediante una aplicación o herramienta digital con la que también se regulará la entrada a las propias salas, pues se pretende modernizar la actual tarjeta de acceso, detalló la concejala.

En 2024, unas 230.000 personas hicieron uso de estos espacios y se espera que este año se incremente su uso en un 10 por ciento. Y es que, desde enero hasta septiembre, la cifra de usuarios ha sido de 150.000 personas, un 10 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

Salas de estudios