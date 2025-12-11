Formación
¿Dónde preparar exámenes y oposiciones en Murcia?: Este es el mapa de las salas de estudio públicas
El acceso a los 19 centros, 7 de ellas en pedanías, se regula mediante una tarjeta personalizada
Algunas cabinas insonorizadas llegarán como una medida pionera a la infraestructura de Ronda Sur
La red municipal de salas de estudio cuenta con 19 instalaciones en funcionamiento, 7 de ellas en pedanías y las dos restantes en la ciudad de Murcia, a las que se sumarán dos más el año que viene: en El Esparragal, con 35 puestos, y Monteagudo, con 66.
Estos espacios abren 24 horas al día, los 365 días del año, y cuentan con un sistema inteligente de control SICAi, que permite gestionar con una tarjeta personalizada el acceso a los centros, así como la iluminación, climatización, seguridad. Para solicitar esta tarjeta,
Asimismo, las salas de estudio disponen de conexión wifi y tomas de corriente estándar y estabilizadas, incluso en las propias mesas.
Próximos servicios
Además, tres o cuatro cabinas insonorizadas llegarán como una medida pionera a la sala de Ronda Sur, anunció la edil de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, en la presentación del Presupuesto para 2026 de su Concejalía.
Las cabinas individuales se podrán reservar por horas mediante una aplicación o herramienta digital con la que también se regulará la entrada a las propias salas, pues se pretende modernizar la actual tarjeta de acceso, detalló la concejala.
En 2024, unas 230.000 personas hicieron uso de estos espacios y se espera que este año se incremente su uso en un 10 por ciento. Y es que, desde enero hasta septiembre, la cifra de usuarios ha sido de 150.000 personas, un 10 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.
Salas de estudios
- Aljucer (30 puestos)
- Alquerías (70 puestos)
- Beniaján (84 puestos)
- Casillas (24 puestos)
- Cobatillas (20 puestos)
- El Raal (72 puestos)
- Llano de Brujas (30 puestos)
- Los Dolores (50 puestos)
- Los Garres y Lages (38 puestos)
- Los Martínez del Puerto (22 puestos)
- Rincón de Seca (30 puestos)
- Ronda Sur (232 puestos)
- Sangonera la Seca (50 puestos)
- Sangonera la Verde (44 puestos)
- San José de la Vega (26 puestos)
- Torreagüera (50 puestos)
- Zeneta (24 puestos)
- Zarandona (60 puestos)
- La sala de estudio Open Faculty (80 puestos): Este espacio se asoció a la red municipal tras la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia, y el Centro Universitario The Open Faculty, y ofrece 80 plazas en horario de 8:30 a 19 horas.
