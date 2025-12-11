Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Dónde preparar exámenes y oposiciones en Murcia?: Este es el mapa de las salas de estudio públicas

El acceso a los 19 centros, 7 de ellas en pedanías, se regula mediante una tarjeta personalizada

Algunas cabinas insonorizadas llegarán como una medida pionera a la infraestructura de Ronda Sur

La nueva sala de estudios en Zarandona dispone de 60 puestos.

Judit López Picazo

La red municipal de salas de estudio cuenta con 19 instalaciones en funcionamiento, 7 de ellas en pedanías y las dos restantes en la ciudad de Murcia, a las que se sumarán dos más el año que viene: en El Esparragal, con 35 puestos, y Monteagudo, con 66.

Estos espacios abren 24 horas al día, los 365 días del año, y cuentan con un sistema inteligente de control SICAi, que permite gestionar con una tarjeta personalizada el acceso a los centros, así como la iluminación, climatización, seguridad. Para solicitar esta tarjeta,

Asimismo, las salas de estudio disponen de conexión wifi y tomas de corriente estándar y estabilizadas, incluso en las propias mesas.

Próximos servicios

Además, tres o cuatro cabinas insonorizadas llegarán como una medida pionera a la sala de Ronda Sur, anunció la edil de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, en la presentación del Presupuesto para 2026 de su Concejalía.

Las cabinas individuales se podrán reservar por horas mediante una aplicación o herramienta digital con la que también se regulará la entrada a las propias salas, pues se pretende modernizar la actual tarjeta de acceso, detalló la concejala.

En 2024, unas 230.000 personas hicieron uso de estos espacios y se espera que este año se incremente su uso en un 10 por ciento. Y es que, desde enero hasta septiembre, la cifra de usuarios ha sido de 150.000 personas, un 10 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

Salas de estudios

  1. Aljucer (30 puestos)
  2. Alquerías (70 puestos)
  3. Beniaján (84 puestos)
  4. Casillas (24 puestos)
  5. Cobatillas (20 puestos)
  6. El Raal (72 puestos)
  7. Llano de Brujas (30 puestos)
  8. Los Dolores (50 puestos)
  9. Los Garres y Lages (38 puestos)
  10. Los Martínez del Puerto (22 puestos)
  11. Rincón de Seca (30 puestos)
  12. Ronda Sur (232 puestos)
  13. Sangonera la Seca (50 puestos)
  14. Sangonera la Verde (44 puestos)
  15. San José de la Vega (26 puestos)
  16. Torreagüera (50 puestos)
  17. Zeneta (24 puestos)
  18. Zarandona (60 puestos)
  19. La sala de estudio Open Faculty (80 puestos): Este espacio se asoció a la red municipal tras la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia, y el Centro Universitario The Open Faculty, y ofrece 80 plazas en horario de 8:30 a 19 horas.

