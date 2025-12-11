De Murcia a Nueva York: el Entierro de la Sardina recorrerá en su 175 aniversario la Gran Manzana

Nada menos que tres Entierros de la Sardina se celebrarán en 2026, año del 175 aniversario del maravilloso festejo. El primero, el miércoles 4 de marzo, con una recreación histórica en San Antolín del festejo del siglo XIX. El segundo, el sábado 11 de abril, cuando el espectáculo de Interés Turístico Internacional que es el broche de oro de las Fiestas de Primavera recorrerá las principales arterias de la ciudad y arrojará, desde las carrozas, felicidad (y juguetes) a raudales. El tercero será en otoño, al otro lado del charco.

Con motivo del Día de la Hispanidad, cerca de 300 sardineros se desplazarán a Nueva York para participar en el tradicional desfile que recorrerá la Quinta Avenida. Así lo han acordado responsables de la Agrupación Sardinera y La Nacional-Spanish Benevolent Society, entidad fundada en 1868, considerada un referente de la presencia hispana en la ciudad y presidida por un murciano natural de Monteagudo, Antonio Morales.

No es la primera vez que Murcia deja huella en la Gran Manzana. Las postizas sonaron ya en Nueva York de la mano de los componentes de la peña huertana El Candil, que participó hace dos años en el mismo cortejo.

Volviendo al Entierro de la Sardina, este "sortilegio de esta fiesta ideal / que aquel que lo haya visto no la olvida jamás", como reza su himno, cumplirá en 2026 nada menos que 175 años y toca celebrarlo muchas veces. Más aún porque el anterior aniversario redondo (el 170) no se lució como habría merecido, por culpa de la pandemia de coronavirus. De ahí que haya más ganas aún de festejar esta efeméride, que el artista Álvaro Peña retrataba en un cartel que evoca los ‘cachivaches’, ya tesoros, del Entierro de tiempos pretéritos, cuya esencia permanece.

En septiembre de este año, la estrategia de proyección internacional de la Región daba un paso de gigante tras el acuerdo alcanzado con la entidad española más antigua de Nueva York, La Nacional, para convertir su sede en centro colaborador de la Región en Estados Unidos.