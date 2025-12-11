El Jardín de los Sueños abre hoy en Murcia y estrena zona de 'food trucks'

Uno de los principales escenarios de la Navidad murciana se inaugura esta tarde con nuevas decoraciones gigantes y, por primera vez, una zona de 'food trucks'.

El Jardín de los Sueños regresa al Jardín del Malecón y abrirá sus puertas este viernes a las 19 horas, según el anuncio del concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, durante el montaje de este espacio en el que la naturaleza como protagonista indiscutible, aunque este año se incorpora importantes novedades lumínicas, tecnológicas y escenográficas.

Criaturas mágicas, hadas luminosas, zancudos gigantes y fuegos artificiales estarán presentes en la inauguración, que "promete convertirse en un estallido de luz y fantasía", asegura el Consistorio en un comunicado.

Nuevas incorporaciones

Entre las principales novedades destaca Kinetik, una estructura de 50 metros de longitud que alberga un show de luces y música que surge de forma aleatoria durante el tránsito del público. Sus haces de luz generan la ilusión de quedar suspendidos en el aire mientras realizan movimientos sincronizados.

El parque contará, además, con una nueva programación lumínica, diseñada para dar vida al jardín en momentos concretos del paseo, con diferentes tonos de colores que teñirán árboles, senderos y vegetación.

Esta edición incorpora nuevos elementos decorativos de gran tamaño, muchos de ellos con movimiento. Entre ellos, se encuentran flores de dos metros de altura que se balancean, un caracol fluorescente de cuatro metros y una casa de gnomos de seis metros.

Como gran novedad, el Jardín de los Sueños incluirá una gran piscina de bolas con más de 42.000 unidades, y el espacio contará también por primera vez con una zona de 'food trucks'.

Horario

Durante toda la Navidad, los murcianos y visitantes podrán visitar gratis, en horario de 18:30 a 23:00 horas, esta estación que contará con una programación específica con la ‘Hora mágica', que tendrá lugar cada tarde entre las 19 y a las 20 horas, salvo los días 24 y 31 de diciembre cuando no habrá pase.

Además, las personas con discapacidad podrán acceder sin hacer colas ni esperas al Jardín de los Sueños si presentan a la entrada el carnet que acredite su discapacidad.

"Desde el Ayuntamiento de Murcia invitamos a vecinos y visitantes a descubrir esta experiencia renovada, que combina naturaleza, creatividad y tecnología para ofrecer un paseo inolvidable, una cita de las más esperadas de esta Navidad que regresa y se consolida como uno de los principales escenarios en Murcia en estas fechas", concluyó el edil del ramo.

El Consistorio destaca en un comunicado que esta actividad es posible gracias a la colaboración de diversas empresas privadas que, con su compromiso y apoyo, contribuyen a hacer de estas unas Navidades únicas. Desde el Ayuntamiento de Murcia se quiere agradecer especialmente la participación de Vidal, Prezero, Estrella Levante, Juver, Kia, Salzillo Café, Aguas de Murcia y Salzillo Global.