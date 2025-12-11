Desde un homenaje a Queen en el Romea hasta una exposición de esculturas en el Gaya: las actividades navideñas de hoy

Los datos de reproducción de las canciones de Mariah Carey se multiplican por estas fechas y es que cada vez queda menos para la Navidad. Es momento de escuchar los villancicos -los más tradicionales o el nuevo 'Villa & Ziko' que ha lanzado Estopa-, de pensar en las cenas de finales de mes y de ver alguna película navideña.

Como esta redacción no quiere desempeñar el papel de El Grinch, le dejamos en esta noticia una lista con todo lo que se puede hacer por navidad en la ciudad de Murcia en el día de hoy. Puedes consultar el itinerario completo aquí.

Jueves 11 de diciembre

10 h: En el Gran Árbol de Navidad de la Plaza Circular tendrá lugar el concierto 1200 Voces para el Niño Jesús

10 a 13 h: II Encuentro de Coros Escolares Municipales. Los conciertos tendrán lugar en: Santo Domingo, Plaza del Cardenal Belluga, Plaza de Europa, Plaza de la Cruz Roja, Plaza Julián Romea, Plaza del Museo de Bellas Artes, Paseo Escultor Juan González Moreno, Plaza Preciosa. La actividad concluirá en la Plaza del Cardenal Belluga

12 h: El Museo Ramón Gaya acoge la inauguración de la exposición: ‘Figuras para un Belén’. Las esculturas son de Juan Martínez Lax y el acceso será libre.

17 a 20 h: También en el árbol de la Plaza Circular se podrá asistir a los talleres en familia

19 h: Se proyectará el documental 'El Moneo revelado sobre el 25º aniversario del Edificio Moneo de Murcia. Se mostrará en el Salón de Actos

20 h: Cantantes internacionales, una gran banda de rock y una formación sinfónica se unen en el Teatro Romea para el espectáculo 'Symphonic Rhapsody of Queen' para recordar los éxitos más grandes de la célebre banda liderada por Freddie Mercury

20.15 h: Se podrá asistir al concierto Peña Huertana El Salero (Grupo Niño Jesús de Balate):‘Aguilandos con Salero’. En la Plaza Circular, junto al Gran Árbol de Navidad

20.30h: En el espacio MONOTON de la Cárcel Vieja Eoli el Bon Noj & Turbulente presentan ‘Show us your screen’.

Actividades diarias

Gran Árbol de Navidad. Show Audiovisual del 29 de noviembre al 6 de enero a las 20 y a las 21.15 h. Días 24 y 31: 20 h.

Cartero Real.

Punto solidario.

Mercado Navideño del 12 de diciembre al 5 de enero. De 11 a 14 y de 1 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. // Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

Food Zone: 13 de diciembre al 5 de enero: de 12 a 16 h y de 18 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

ÁrbolEXPERIENCE – Lucidum ‘Natividad’: del 19 de diciembre al 6 enero: de 11 a 14 y de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 12 h. Días 25 y 1: de 17 a 22 h

Plaza Circular.

Mercado de Navidad. Inauguración el día 5 de diciembre a las 19.30 h. Proyección de videomapping ‘Cuento de Navidad’ todos los días a las 20.30 h hasta el 4 de enero.

Conciertos todos los días. Hasta el 4 de enero.

Zona infantil Vidal Golosinas abierta todos los días con talleres

Glorieta de España.

El Jardín de los Sueños. Experiencia inmersiva de naturaleza, ensoñación y luz. Desde el 12 de diciembre hasta el día 4 de enero. Horario: de 18.30 a 23h. Hora mágica: entre las 19 y las 20h

Jardín del Malecón.

XLI Muestra de Artesanía de Navidad en Murcia 2025. Desde el 4 de diciembre hasta el 5 de enero. Horario: de 11 a 14 y de 17 a 21h (permanecerá cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero y las tardes del 24 y 31 de diciembre). Más información en www.artesaniaregiondemurcia.es

Paseo Alfonso X el Sabio

Navilandia. Desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero. Día 5: Todas las atracciones a 2 €. Día 6 de enero ‘Día del niño’ todas las atracciones al 50 %. Talleres infantiles, espectáculo de Drilo y más actividades.

Recinto Ferial La Fica.

Exposiciones

-Exposición ‘Al compás del objetivo’ de Joaquín Bércher. Hasta el 31 de diciembre.

Espacio Los Molinos del Río-Sala Caballerizas.

-Exposición permanente y sala infantil ‘Descubre H2O’, para familias con niños hasta 7 años. Con reserva previa por teléfono o en la recepción del museo.

Museo de la Ciencia y el Agua.

-Exposición de obras finalistas de Artes Visuales del XXIII Certamen de Creación Artística CreaMurcia 2025. Hasta el 8 de enero. Acceso libre.

Centro Puertas de Castilla.

-Diorama-Homenaje al hermanamiento entre Sta. Maria Capua Vetere y Murcia realizado por Manuel Fuentes en colaboración con la Asociación de Amigos del Belén Murciano. Hasta el 8 de enero.

Museo de la Ciudad.

-Exposición ‘Murcia, piel y memoria’ de Lidó Rico. Hasta el 10 de enero.

Palacio Almudí.

-Exposición del Belén de Salzillo, del Belén Napolitano del siglo XVIII reunido por los hermanos García de Castro y del Belén de Lamaignère (que procede del antiguo convento de las Agustinas de Murcia) Horario: de lunes a sábados de 10 a 17 h. Domingos de 11 a 14 h. Martes cerrado. Más información: www.museosalzillo.es y tfno.: 968 291 893.

Museo Salzillo.

-Murcia Xmas Fest. Certamen musical navideño 2025. Concurso de Villancicos Navideños. Actuaciones: semifinales junior, días 12 y 13 de diciembre de 17 a 21 h. Semifinales libres, días 19 y 20 de diciembre de 17 a 21 h; final, el 27 de diciembre de 17 a 21 h. Más información: murciaxmasfest.es

Escenario Avda. Libertad.

-Sala Temporal: Tauromaquia. Francisco de Goya y Lucientes. Salas Velázquez, María Zambrano e Isabel Verdejo: ‘Esculturas Manuel Marín’. Sala Casa-Estudio, 2ª Planta: ‘El último Gaya’. Casa -Estudio de Ramón Gaya. Recreación, 2ª planta. Colección permanente del museo: 1ª y 2ª planta.

Museo Ramón Gaya.

-Talleres artesanos infantiles, exposición y venta de belenes. El siguiente número está disponible para informaciones e inscripciones: 968 357 537. https://artesaniaregiondemurcia.es/centro-de-la-artesania-de-murcia

Centro Regional de Artesanía de Murcia.