Flores de 2 metros, caracoles fluorescentes y una piscina de 42.000 bolas: así renace el Jardín de los Sueños de Murcia

Los murcianos podrán encontrarse con flores de dos metros de altura que se balancean, un caracol fluorescente de cuatro metros, una casa de gnomos de seis metros y otras figuras que reforzarán el carácter fantástico del Jardín de los Sueños de Murcia de este año.

Como gran novedad, el Jardín incluirá una gran piscina de bolas con más de 42.000 unidades y contará también por primera vez con una zona de food trucks, donde las familias podrán disfrutar de diversas propuestas gastronómicas y hacer una pausa durante su recorrido por este universo mágico

El Jardín de los Sueños está listo para abrir sus puertas esta Navidad en Murcia este viernes a las 19.00 horas.

La inauguración promete convertirse en un estallido de luz y fantasía. Criaturas mágicas, hadas luminosas, zancudos gigantes, fuegos artificiales y un sinfín de sorpresas recorrerán cada rincón, llenando el ambiente de ilusión y alegría. Será un encuentro único donde murcianos y visitantes podrán dejarse envolver por el espíritu navideño más encantador durante toda la tarde.

Novedades

Entre las principales novedades destaca Kinetik, una espectacular estructura de 50 metros de longitud que alberga uno de los efectos más impactantes del recorrido. Se trata de un show de luces y música que surge de forma aleatoria durante el tránsito del público. Sus haces de luz generan la ilusión de quedar suspendidos en el aire mientras realizan movimientos sincronizados, creando una experiencia envolvente y única.

El parque contará además con una nueva programación lumínica, diseñada para dar vida al jardín en momentos concretos del paseo. Tonos cambiantes teñirán árboles, senderos y vegetación, transformando por completo el ambiente y ofreciendo una visión distinta del espacio en cada visita.

Esta edición incorpora también nuevos elementos decorativos de gran tamaño, muchos de ellos con movimiento. El público podrá encontrarse con flores de dos metros de altura que se balancean, un caracol fluorescente de cuatro metros, una casa de gnomos de seis metros y otras figuras que reforzarán el carácter fantástico del paisaje, más inmersivo y mágico que en años anteriores.

Horario

Durante toda la Navidad, los murcianos y visitantes podrán visitar en horario de 18.30 a 23.00 horas esta estación de forma gratuita que contará con una programación específica con la ‘Hora mágica', que tendrá lugar cada tarde entre las 19.00 y a las 20.00 horas, salvo los días 24 y 31 de diciembre cuando no habrá pase.

Además, las personas con discapacidad podrán acceder sin hacer colas ni esperas al Jardín de los Sueños presentando a la entrada el carnet que acredite su discapacidad, facilitando así el acceso al mismo.