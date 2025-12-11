Obras
Cerrado hasta febrero el paso a los peatones en el túnel entre San Basilio y San Antón, en Murcia
Un fragmento del hormigón se desprendió de la cubierta del túnel el mes pasado y los estudios para su reparación inician la semana que viene
Al menos un par de meses más. Este es el tiempo que permanecerá cortado el paso peatonal del túnel que une San Basilio y San Antón, en Murcia, tras una incidencia que no afecta al tráfico rodado. Los estudios previos a las obras inician la semana que viene, y el Ayuntamiento espera que los resultados estén listos a mediados de enero.
El accidente ocurrió el pasado 25 de noviembre, cuando se desprendió un trozo de hormigón la cubierta. Y el Ayuntamiento de Murcia ya ha contratado la asistencia técnica especializada para evaluar el estado de la estructura, unos trabajos que iniciarán la próxima semana, informa el Consistorio en un comunicado.
Así, la próxima semana iniciarán los estudios técnicos para determinar los daños y las actuaciones necesarias para repararlos, con un plazo estimado de un mes.
Entre las actuaciones previstas, se incluyen una inspección visual detallada de todas las losas, catas para conocer su espesor rea y la extracción de probetas de hormigón para analizar sus características, así como el estado de las armaduras.
Plazos
Asimismo, se realizarán diversos ensayos específicos para determinar la gravedad de las afecciones. Tras las pruebas, se emitirá de un informe técnico con las intervenciones a acometer, así como la urgencia de cada una de ellas y las medidas de seguridad necesarias.
El tiempo estimado para completar el estudio es de un mes, por lo que el Ayuntamiento prevé que, a mediados de enero, se puedan comunicar los resultados y las actuaciones que se llevarán a cabo. Una vez concluidos los estudios, el Consistorio programará los trabajos de rehabilitación de la estructura y establecerá un plazo más preciso para su reapertura, concluye el comunicado.
