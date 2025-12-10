El tranvibús seduce a más de 10.000 murcianos en su primer día

Más de 10.000 personas subieron a bordo del tranvibús en su primer día de funcionamiento en Murcia, según la estima el Ayuntamiento y anunció el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.

Durante las primeras tres horas de trayectos, fueron unos 2.000 los usuarios que lo probaron, y algunos de ellos valoraron aspectos como la frecuencia, la comodidad y la amplitud de espacio, así como la reducción de ruido y emisiones contaminantes que suponen estos vehículos frente al resto de autobuses de la flota municipal.

El nuevo medio de transporte conecta en unos 20 minutos el centro urbano con El Palmar, en un vehículo articulado y eléctrico, con capacidad para 120 pasajeros, así como asientos y zonas reservadas para personas con movilidad reducida y carritos de bebé.

Destaca el Consistorio una mayor agilidad en el servicio, gracias a la subida y bajada de viajeros por las cuatro puertas dobles con las que cuenta cada vehículo, así como la circulación por un carril segregado dotado de 'ondas verdes' -la sincronización de semáforos para permitir el flujo continuo de vehículos-, "lo que permitió mantener la puntualidad incluso en los momentos de mayor demanda", detalla el comunicado.

Servicio gratis

Los tres primeros meses desde la puesta en marcha del nuevo servicio se podrá subir gratis a bordo del tranvibús, sin necesidad de validación, pues los vehículos están dotados con un seguro universal. Con esta medida, el Ayuntamiento espera "fomentar su uso y que los murcianos descubran las ventajas del nuevo servicio, que anticipa la renovación de flota y las mejoras que trae consigo el nuevo modelo de transporte que ya ha sido licitado -por un importe de 731 millones-".

El Consistorio espera que esta línea se configure como "una alternativa en los desplazamientos a importantes centros atractores como el Hospital Virgen de la Arrixaca, el Campus de Ciencias de la Salud y la estación de ferrocarril, así como a los que se realizan entre El Palmar y el casco urbano". En este sentido, resaltaron desde la Glorieta su carácter intermodal, pues conecta con el tranvía en la Plaza Circular, con el ferrocarril en la estación del Carmen y con el vehículo privado en el disuasorio de Arrixaca 2, inaugurado el pasado año.