La renovada oficina de turismo regresa junto a la Catedral de Murcia: "Se ha quedado más aprovechada"

"La oficina es más amplia, porque han alejado el mostrador al fondo. Se ha quedado muy accesible y más aprovechada", valoró Pepe Bastida, quien visitó junto a su hija la renovada oficina de turismo de Murcia este miércoles, tras las obras de remodelación acometidas.

"Es muy accesible, hay mucha iluminación y claridad para la gente con problemas de vista", opinó un usuario en silla de ruedas durante una visita guiada que llevó a los usuarios al epicentro informativo del turismo en Murcia.

Aunque su apertura se ha retrasado algo más de un mes de lo previsto, la oficina de turismo vuelve a estar operativa, de cara a los festejos de Navidad, en la plaza del Cardenal Belluga, junto a la Catedral de Murcia. "Es un lugar estratégico, pues desde aquí es donde salen la práctica totalidad de las principales rutas turísticas que se dan en nuestra ciudad", destacó el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, en la jornada de la reapertura.

"No solo se trata de una remodelación física, con la que se ha ganado espacio, luminosidad y accesibilidad, pues también supone un cambio en un sentido cualitativo: es más moderna", resumió el edil sobre las obras que han supuesto una inversión de 105.875 euros. Asimismo, Pacheco resaltó que "Murcia se convierte en un destino turístico inteligente".

Una visita turística pasó por la oficina de turismo, que regresa a la plaza del Cardenal Belluga. / A.M.

Espacio

En la oficina prima el color blanco, excepto por los paneles de madera en las paredes, a juego con algunos de los detalles del mobiliario, como la parte superior del mostrador a dos alturas, un elemento pensado para facilitar la atención a niños y personas en silla de ruedas, entre otros colectivos.

Dos grandes pantallas, una tras el mostrador y, la otra, a su izquierda, muestran imágenes de puntos turísticos del municipio. A estos dispositivos se unen otras dos pantallas interactivas que permiten descargar información, aunque esto no significa que se hayan dejado de lado los tradicionales folletos impresos, que se reparten por las estanterías del local.

También colman el espacio carteles de todos los tamaños, con códigos QR sobre distintos atractivos turísticos, como el Camino de la Vera Cruz, la Costa Cálida y Murcia Barroca, para obtener información al escanearlos.

Además, Pacheco declaró que "esta oficina será un centro de experiencias, plenamente conectado con toda la oferta turística del municipio y diseñado para atender a todos los públicos de forma accesible y digital".

Datos

Durante el primer día en marcha de la renovada oficina de turismo, la Orquesta de Jóvenes y el Orfeón Fernández Caballero amenizaron con música la visita de los primeros usuarios del día. Aunque la semana pasada ya estuvieron en el aeropuerto, para recibir a los turistas, y, durante estos días, visitarán los hoteles de la ciudad durante los desayunos, explicó Pacheco. "Está precioso", dijo uno de los visitantes sobre la iniciativa.

La Orquesta de Jóvenes y el Orfeón Fernández Caballero amenizaron con música la reapertura. / A.M.

Durante las obras, el punto de información se trasladó a una de las esquinas de la planta baja del Teatro Romea y, aunque el edil del ramo reconoció en su momento que muchos usuarios se sintieron confundidos por el cambio, aseguró que la afluencia fue buena.

Los visitantes extranjeros vienen, sobre todo, de Francia y Reino Unido, nacionalidades que reúnen más de 3.000 peticiones de información. A esto, la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, añadió que más de 45.000 personas al año pasan por la oficina de turismo de Murcia para conseguir información.

En concreto, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 27 de noviembre de 2025, la oficina registró un total de 42.719 visitantes.

El turismo nacional supuso 16.750 visitantes, sobre todo, de Madrid, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña, detalla el Ayuntamiento en un comunicado. En cuanto al turismo internacional, alcanzó los 14.119 visitantes, en especial de Francia, con 2.875 personas; Reino Unido, con 2.343; Bélgica, con 1.880; y Países Bajos, con 1.524 visitantes.

Por su parte, el turismo regional aportó 11.850 visitantes, de los que la mayor parte, unos 11.300, procedían del propio municipio de Murcia. Le siguieron, a gran distancia, otras localidades como Cartagena, Molina de Segura y Lorca.