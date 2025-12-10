El PSOE señala falta de personal y camiones en el servicio de basura

El PSOE cuestiona el funcionamiento del millonario contrato del servicio de recogida de basura en el municipio de Murcia. La falta de personal y camiones para asumir toda la carga de trabajo son las principales críticas, aunque la edil Carmen Fructuoso señaló también el aumento de las quejas vecinales.

La edil Fructuoso puso énfasis en el servicio de recogida de muebles, que cubre todo el municipio con tres camiones y cinco furgonetas, los mismos medios que se empleaban hace 15 años, dijo. Asimismo, Fructuoso alertó de que la flota de vehículos no soporta tres turnos diarios de lunes a domingo, y que muchas unidades no pueden salir a trabajar por averías.

Aunque el PP desmiente "de manera categórica" las afirmaciones de la concejala socialista en un comunicado en el que indican que el servicio cuenta con una plantilla de más de 830 personas y la flota de vehículos se encuentra "plenamente operativa". Además, en 2021, se incorporaron 188 nuevos vehículos, de los cuales el 16 % son eléctricos, agregan los populares.

"Una vez más mienten y lo hace, además, la responsable del servicio durante los años de gobierno socialista, que convirtió a las pedanías en auténticos polvorines con su propuesta estrella: esos cajones de enseres que fueron un fiasco y que pusieron en peligro la integridad de las personas. Tanto fue así, que se vio forzada su retirada”, declaró la vicealcaldesa, Rebeca Pérez.

Rutas

Respecto a las rutas de limpieza, Fructuoso indicó que no se completan, muchas zonas reciben servicios mínimos y otras directamente no tienen garantizada la atención. Pedanías y barrios como Guadalupe, Juan de Borbón, Zarandona, Nueva Condomina y Montevida se encuentran entre las zonas más afectadas, detalla el PSOE.

La concejala socialista también explicó que los jardines de los barrios murcianos han pasado de contar con dos operarios a solo uno.

Para Fructuoso, este contrato, que cuesta 60 millones de euros anuales, «nació mal diseñado, sin tener en cuenta las necesidades de crecimiento del municipio». Con todo, el PSOE pide que se refuerce la plantilla, se renueve la flota y se reorganice los servicios de limpieza y recogida.