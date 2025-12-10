De obras una quincena de consultorios médicos y centros sociales en Murcia y pedanías

Centros culturales, de mayores y de la mujer, así como consultorios médicos e instalaciones policiales de Murcia y pedanías están de obras con una inversión global de 410.030 euros. La Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial, dirigida por Marco Antonio Fernández, ha puesto en marcha un plan de mejora en edificios municipales.

En concreto, se están realizando obras de reparación, modernización, medidas contra incendios y accesibilidad en un total de 14 edificios municipales. Entre los inmuebles, se encuentran cinco centros de mayores, uno de la mujer, dos consultorios locales y dos centros culturales, así como la comisaría de la Policía Local del Barrio del Infante, el Museo de la Ciencia, los Molinos del Río y el Auditorio de Cabezo de Torres.

El edil del ramo destacó que las obras en estos centros se están realizando en horario de fin de semana y de tardes, para no alterar el desarrollo normal de las actividades. Destacan las actuaciones en dos consultorios médicos de pedanías a raíz de una demanda de sus Juntas Municipales. En el consultorio de Guadalupe se creará una nueva sala de extracciones y urgencias por casi 38.000 euros y, en el de Los Dolores, se ampliará la sala de curas y se instalarán puertas de evacuación, por unos 47.500 euros.

Espacios culturales

Respecto a las intervenciones en espacios culturales, buscan modernizar espacios como el Museo de la Ciencia, donde se han reparado 12 lucernarios que permiten la iluminación natural por unos 18.000 euros, y Los Molinos del Río, donde se ha reparado la cubierta y se ha impermeabilizado el espacio por un valor de casi 35.300 euros.

Doce lucernarios del Museo de la Ciencia se han renovado

Además, se desarrollan actuaciones en varias pedanías, como reparar la cubierta de la biblioteca y centro cultural de Beniaján por unos 36.500 euros y una rehabilitación integral para solucionar humedades y mejorar la acústica del auditorio de Cabezo de Torres, por casi 45.000 euros.

También en el centro cultural de Corvera, con una inversión de 34.500 euros, se ha reformado el salón de actos para aumentar el aforo actual de 150 personas a cerca de 500 y se han realizado obras para conectar los camerinos con el escenario. Otras actuaciones se han centrado en dotar de mayor seguridad es este espacio, como la instalación de puertas abatibles y la creación de una nueva salida de emergencia en el edificio.

El aforo del centro cultural de Corvera pasa de 150 a 500 personas

Otras actuaciones

También se han realizado actuaciones, en algunos casos ya concluidas, en los centros de mayores de las pedanías de Gea y Truyols, Valladolises, Corvera, Torreagüera y El Palmar, principalmente, para adaptar estos espacios a la normativa de seguridad contra incendios.

Centros de mayores Gea y Truyols (13.395,14 euros): Reforma de puertas de evacuación, instalación de mecanismos antipánico y mejora del sistema de extracción de humos. Valladolises (10.562 euros): Obras de mejora acústica del salón principal, a petición de la asociación de mayores de esta pedanía, instalando paneles acústicos en techo y pared, así como una cortina en el cierre acristalado de la fachada, con el fin de mejorar significativamente sus condiciones acústicas y garantizar un mayor confort durante las actividades. Corvera (8.208 euros): Instalación de señalización y elementos de extinción. Torreagüera (35.615,93 euros): Modernización del sistema contra incendios con depósitos de agua y grupo de presión. El Palmar (46.458 euros): Instalación de arqueta de incendios externa y bocas equipadas.

Asimsimo, se ha pintado el interior del Equipo Municipal de Atención a la Violencia contra la Mujer (EMAVI), por un importe de 6.200 euros.

Por último, la comisaría de la Policía Local en el Barrio del Infante, con una plantilla de 285 personas, ha recibido una dotación de más de 35.000 euros. Las obras realizadas se han centrado, principalmente, en mejorar los accesos al edificio y prevenir las filtraciones de agua en el parking subterráneo del edificio.

En la comisaría del Infante también se ha actuado en la galería de tiro y una sala de formación anexas al citado aparcamiento, además de realizar otras intervenciones como reparaciones estructurales en el sótano, cambiar la puerta de acceso y elevar la escalera para evitar nuevas entradas de agua, entre otras.