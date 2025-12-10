Murcia estrena una taberna de Navidad en el Jardín de La Fama

Una taberna de Navidad se ha instalado en el Jardín de la Fama, conocido como 'el parque de los perros', donde estará operativa hasta el próximo 6 de enero para dar a conocer la cocina tradicional murciana.

El espacio cuenta con opciones para celíacos y ofrece platos tradicionales, embutidos murcianos, y dulces de Navidad, y permanece abierto de lunes a domingo, en horario ininterrumpido de 12:00 del mediodía a 00:00 horas.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha esta iniciativa de la mano de la Federación de Peñas Huertanas, entidad que ha habilitado un teléfono para realizar reservas (674 706 454).

La taberna "contribuye a crear un espacio de convivencia y disfrute en pleno corazón de la ciudad durante todo el periodo navideño poniendo nuestra identidad culinaria como reclamo para su visita", explica el Consistorio en un comunicado.