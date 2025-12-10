Decenas de personas salen a la calle en Murcia para protestar "ante el ataque sistemático de los derechos humanos"

Decenas de personas se concentraron este miércoles por la tarde ante el Palacio de San Esteban, en Murcia, en el día en el que se conmemora la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El llamamiento fue realizado por más de 50 colectivos e invita a "la lucha permanente en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, en todos y cada uno de los lugares donde nos encontremos, en cada uno de los ámbitos donde participemos. Porque avanzaremos como sociedad si se cumplen todos los derechos humanos".

Las organizaciones convocantes denunciaron que "en nuestra Región llevamos décadas en las que no se cumple ningún derecho humano de forma plena. Es más, las políticas de los gobiernos eliminan directamente derechos u obstaculizan el acceso de la mayoría de la población a los más elementales".

"Hoy vivimos tiempos convulsos. La negación y eliminación de los derechos humanos se han convertido en arma política y elemento de confrontación social, cuando debieran ser un elemento de consenso para la pervivencia de la humanidad", recordaron.

Asimismo, incidieron en que determinadas ideologías "niegan derechos a la mayoría de la población por su procedencia geográfica, por su estatus económico, por su libertad para amar, por su sexo o por su religión. En definitiva, por ser diferente a un supuesto criterio de supremacismo", lo que está provocando "conflictos sociales y políticos que causan un grave daño a la convivencia y a normas democráticas básicas".