"15 de diciembre": el documental murciano que humaniza la muerte

La vida está llena de momentos difíciles desde un punto de vista emocional, pero pocos son más complicados que aquellos en los que hay que dejar ir. Hablar del final que nos espera a todos por igual nunca es fácil, la muerte sigue siendo tabú.

El documental '15 de diciembre' dirigido por José Egea nace, según se ha indicado a través de nota de prensa, con el propósito de mirar a los ojos a ese momento y llenarlo de humanidad, de tiempo compartido y de pequeños gestos que lo cambian todo.

Asimismo, señalan que lejos de buscar la lágrima fácil, la cámara se coloca como una “mosca en la pared”, silenciosa y respetuosa, testigo de conversaciones íntimas y momentos irrepetibles. En ellos se revela que los cuidados paliativos no son solo un recurso sanitario, sino un espacio donde lo pequeño, un café, una broma, una mano que aprieta otra, se convierte en tesoro y donde “cada minuto es un mundo”. Se trata de dar una visión más humanizadora y real de la muerte, huyendo de dramatismos y exageraciones.

El próximo lunes 15 de diciembre, a las 19.30 horas, en la Filmoteca Regional, se celebrará un pase especial de este documental, una inmersión cercana y respetuosa en el día a día de un equipo de soporte de cuidados paliativos que trabaja en la Región de Murcia.

El metraje, que ha sido producido por Horizon Media, Dowe Media y Grupo de Medios de Televisión se centra en lo que los profesionales llaman el “tiempo de oro”: esas semanas o días en los que cada conversación, cada abrazo y cada silencio compartido cuentan.

Fue rodado en diciembre de 2024 en distintas localizaciones de la Región, Murcia, Bullas y Caravaca. El cortometraje acompaña a un equipo de cuidados paliativos durante una jornada completa, entrando en los hogares de los pacientes y sus familias. Su objetivo es mostrar, sin adornos, cómo su trabajo alivia, acompaña y sostiene en un momento para el que casi nadie está preparado, pero que, tarde o temprano, todos tendremos que afrontar.

En este proyecto han colaborado distintas organizaciones dedicadas a los cuidados paliativos como la ‘Plataforma Para Ti Paliativos’ de la Fundación Pía Aguirreche y Fundación HEFAME, que patrocinan la obra. Además, cuenta con el respaldo institucional de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, el Servicio Murciano de Salud y la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS), cuya idea inicial de visibilizar la labor de los profesionales de paliativos fue el germen de este documental.

Con una duración de 25 minutos, ‘15 de diciembre’ se define como un canto a la vida y a la importancia de lo pequeño; una invitación a mirar el final no solo como una despedida, sino como una oportunidad para cuidar y estar. Tras su estreno en Murcia, el documental iniciará su recorrido por festivales nacionales e internacionales.