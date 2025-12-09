Murcia, entre las 10 ciudades con menos plazas en residencias de estudiantes

Murcia entra en el top 10 de ciudades españolas con mayor demanda de alojamientos para estudiantes. En concreto, la capital de la Región se sitúa en el sexto puesto del ranking nacional, con más de 17.000 personas en busca de una residencia en la que vivir mientras desarrollan sus estudios superiores, mientras que la oferta actual es de 1.930 camas.

Unos 15.000 estudiantes de grado, 2.000 de máster y 2.000 de erasmus componen la demanda en Murcia, según el último informe de Atlas Real Estate Analytics, una empresa que realiza análisis de inversiones y estudios de mercado.

Y estos números no son de extrañar. Las universidades de la ciudad de Murcia cuentan, según los últimos datos, con más de 55.000 estudiantes: unos 34.000 de la Universidad de Murcia (UMU) y 21.000 de la Universidad Católica de Murcia (UCAM).

Nuevos centros

El estudio señala que la oferta está altamente concentrada en Madrid, Barcelona y Sevilla, mientras que ciudades como Girona, Murcia y A Coruña presentan una fuerte demanda sin cubrir. Este fue precisamente el motivo por el que Grupo Moraval eligió Murcia para construir su nueva residencia, proyectada en Centrofama con 260 plazas y zonas comunes como un gimnasio y una sala de estudio.

El objetivo es que esta residencia, que se edificará en el solar de la antigua guardería de La Fama, esté terminada y en funcionamiento en 2027, detallaron fuentes de la promotora a esta redacción.

Proyectos recientes

La pedanía murciana de La Ñora inauguró en el mes de septiembre la residencia Micampus, con 460 plazas, que dispone de habitaciones individuales y compartidas que cuentan con limpieza quincenal, baño privado, microondas, nevera, escritorios, amplios armarios, climatización, suministros y WiFi.

Esta infraestructura se construyó gracias a un convenio con la Universidad Católica San Antonio (UCAM) y se ubica a 10 minutos a pie de la UCAM y a 5 minutos en coche a la Universidad de Murcia.

También en La Ñora, en la calle Mayor, se estrenó hace poco Unity Coliving, un espacio con 34 habitaciones individuales, cuatro dobles y dos adaptadas, que suman 44 camas, con áreas comunes como la cocina, el salón, gimnasio y las zonas de estudio.

Top 10 ciudades con mayor demanda de camas Madrid, con un total de 107.335 estudiantes Barcelona, con un total de 62.061 estudiantes Valencia, con un total de 41.531 estudiantes Sevilla, con un total de 35.269 estudiantes Granada, con un total de 28.931 estudiantes Murcia, con un total de 17.381 estudiantes Salamanca, con un total de 17.370 estudiantes Málaga, con un total de 16.559 estudiantes Zaragoza, con un total de 12.428 estudiantes Bilbao, con un total de 12.154 estudiantes

En la pedanía vecina de Guadalupe, Bravo Students inauguró recientemente una residencia con 626 plazas en la avenida Futbolista Antonio Ruiz Cevilla. Bravo Students ofrece habitaciones individuales, además de espacios comunes como la piscina exterior, zonas de estudio, gimnasio, cantina y comedor exterior.

Otro gran proyecto es la JC1, ubicada en la avenida Juan Carlos I, en el cruce con Senda de Granada, que ofrece 70 habitaciones, "lo que garantiza mayor privacidad, tranquilidad y una experiencia más personalizada", explica la página web de la residencia. Los áticos se pueden reservar desde 1.240 euros, las habitaciones individuales por 950 euros, las dobles por 805 euros y las superiores por 1.047 euros. En esta residencia se ofrece servicio de lavandería y planchado y disponen de plazas de garaje.

La residencia para estudiantes JC1 abrió sus puertas en septiembre. / Israel Sánchez

Plazas

Antes de la construcción de todas estas infraestructuras, la oferta de alojamiento residencial en Murcia era de 800 camas. Con las cuatro recientes inauguraciones, esta cifra asciende a 1.930 y, con la residencia que Moraval estrenará en 2027 en Centrofama, pasará a 2.190. Aunque esta cantidad continúa siendo muy inferior a la demanda, de 17.000 estudiantes. En concreto, habría unos 7 estudiantes por cada alojamiento residencial disponible.

Las nuevas construcciones se unen a las veteranas: el Colegio Mayor Azarbe, en el barrio de Santa Eulalia, y la residencia femenina regentada por las hermanas Oblatas, ubicada frente al campus de la Merced de la Universidad de Murcia, entidad que construyó en Murcia primer colegio mayor de España en 1927, ubicado en Alameda de Colón.