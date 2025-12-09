¿Hasta cuándo es gratis el tranvibús en Murcia?: Consulta los horarios y futuros precios

Siete tranvibuses ya circulan por las calles de Murcia y los primeros usuarios que lo probaron lo valoraron como una "muy buena experiencia" y "mejor que el autobús". Los aspectos más destacados fueron la frecuencia de paso, de 15 minutos entre parada y parada, y los viajes gratis durante los tres primeros meses de funcionamiento, hasta principios de marzo.

Aunque, a partir de marzo, estos vehículos quedarán integrados en el nuevo modelo de transporte y, entonces, tendrán el mismo precio que el resto de medios de movilidad en el municipio. El nuevo modelo también implantará una tarjeta única, con la que se podrá usar desde el autobús hasta los aparcamientos municipales, incluyendo los servicios de bicicletas y patinetes eléctricos y, por supuesto, los nuevos vehículos eléctricos.

Cabe destacar que los transbordos entre distintos medios de transporte no tendrán coste alguno, por lo que los pasajeros solo tendrán que validar sus bonos, o comprar el billete, la primera vez que suban a bordo y durante una hora podrán emplear todo el transporte público murciano sin gastos adicionales.

Horarios

De lunes a viernes, las primeras salidas serán a las 6.40 horas desde la Plaza Circular y a las 6.45 horas desde la Arrixaca. Las frecuencias de paso serán de 15 minutos por cada parada, hasta las 22.30 horas, cuando saldrán los últimos viajes desde ambos extremos, que llegarán a sus destinos a las 23.00 horas.

Por otro lado, los sábados, domingos y jornadas festivas la frecuencia será de media hora, y los primeros viajes partirán a las 7.30 horas desde la Plaza Circular y a las 6.45 horas desde la Arrixaca. En cuanto a las últimas salidas, serán a las 22.30 horas desde Murcia y a las 22.15 horas desde la Arrixaca.

Panfleto informativo con los horarios y paradas del tranvibús. / Juan Carlos Caval

Los vehículos que salgan desde la Plaza Circular, tendrán paradas en Santa Isabel, Alameda de Colón, La Innovadora, Vereda, Cruce de La Alberca, Gasolinera, Arrixaca y el campus de Ciencias de la Salud. En sentido contrario, las paradas se realizarán en Pabellón Docente, Arrixaca, Dúplex – Desvío, Cruce de La Alberca, La Vereda, Colonia de San Esteban, Estación del Carmen, Alameda de Colón, Glorieta de Ramos y Santa Isabel, antes de volver a la Plaza Circular.

Precios

A partir del 7 de marzo, cuando los tranvibuses se integren en la red de movilidad murciana, los billetes sencillos costarán 1.50 euros, un precio que se reduce a 1.35 euros si se paga a través de tarjeta bancaria o bien escaneando un código QR, como medida para incentivar la eliminación del efectivo.

Además, sobre la base de la actual tarjeta tricolor, cuya expedición cuesta un euro, se renueva el sistema de bonos: