Las cuadrillas jóvenes irrumpen con villancicos en mercadillos y plazas de abastos de Murcia

Durante estas fiestas de Navidad en Murcia, cuadrillas de jóvenes murcianos animarán con aguinaldos y villancicos las compras navideñas en las plazas de abastos y los mercadillos del centro de la ciudad.

Esta iniciativa, que se desarrolla por primera vez, se desarrollará en las plazas de abastos de Verónicas, El Carmen, Saavedra Fajardo, San Andrés y Vistabella, así como en el mercado de Nochebuena de la avenida de la Fama y del barrio de Santa María de Gracia.

Así, el sábado 13 de diciembre, entre las 10:00 y las 13:00 horas, las plazas de abastos de Verónicas, San Andrés, El Carmen, Saavedra y Fajardo y el Mercado de Vistabella se llenarán de música y ambiente festivo gracias a las actuaciones de las cuadrillas de Santa Lucía, Zaraíche, La Arboleja-Albatalia y la cuadrilla joven de Patiño.

Además, el miércoles 24 de diciembre, día de Nochebuena, entre las 10:00 y las 12:30 horas, la cuadrilla joven de Patiño, la de Zaraíche y el grupo Aromas de la Tradición recorrerán las calles de los mercadillos navideños instalados en los barrios de La Fama y Santa María de Gracia.

'Influencers' en comercios murcianos

Además de lo anterior, la concejalía de Turismo, Comercio y Consumo, liderada por Jesús Pacheco, impulsa desde hace semanas diferentes un plan para dinamización los comercios y plazas de abastos. Esta iniciativa que incluyó la participación de 'influencers', que recorrieron los distintos mercados del municipio para mostrar, a través de sus redes, el trabajo diario de los comerciantes, el ambiente y la oferta gastronómica de cada plaza.

El calendario de visitas pasó por Puente Tocinos, El Palmar, Torreagüera, Espinardo, Beniaján, La Alberca, Casillas, La Fama y Santa María de Gracia, y ha concluido este mismo martes en Cabezo de Torres, última parada del recorrido.