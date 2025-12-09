La Catedral de Murcia abre sus puertas esta noche por Navidad: este y otros actos programados

Tras el puente de la Inmaculada es momento de volver a la rutina. Si bien encaminarse hacia el centro de trabajo después de unos días de descanso siempre es una ardua tarea, cuando se acerca el fin de año todo es más ameno gracias al espíritu navideño y, en parte, a las actividades preparadas para la ciudad de Murcia.

No queremos que te pierdas ninguno de los eventos programados para diciembre, por ello te dejamos las actividades principales de este martes 9. La información completa para estas navidades se puede consultar desde este enlace.

Martes 9 de diciembre

20.00 horas: A partir de esta hora se producirán las visitas nocturnas a la Torre de la Catedral de Murcia. Además, la iglesia recibirá a los visitantes en la noche durante los días 10, 11, 16, 17, 18, 23, 30 de diciembre y 3 de enero. El centro eclesiástico recomienda a los visitantes estar presente en la Plaza de la Cruz 15 minutos antes de la hora de visita que queda explícita en sus entradas para que puedan ser revisadas por el guía. Señalan que no se permite la entrada de carricoches de niños. Más información y entradas en catedralmurcia.org

20.30 horas: Concierto de la Banda de Plectro y Guitarra de Puente Tocinos en Colaboración con la Orquesta Plectro y Guitarra de la Región de Murcia (OPGRM). El concierto tendrá lugar en el Belén Municipal del Palacio Episcopal