Más de 2.000 murcianos estrenan el tranvibús en su primer día en marcha: “Es muy cómodo, mejor que el autobús”

Con tres minutos de retraso, y seis años después de que lo anunciasen por primera vez, llegó a Alameda de Colón el tranvibús en el que viajaron el alcalde, José Ballesta, junto a la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, y el edil de Movilidad, José Francisco Muñoz, en la mañana del primer día en funcionamiento de este medio de transporte en Murcia.

Unas 2.000 personas viajaron en los siete tranvibuses eléctricos que comenzaron a circular este martes por las calles de la ciudad, con viajes gratis durante los tres primeros meses de su puesta en marcha, hasta el 7 de marzo.

Los primeros viajeros subieron a bordo este martes por la mañana, a las 6.45 horas desde la Arrixaca y a las 7.00 horas desde la Circular. Y, entre estos usuarios, se encuentra también el alcalde, quien desembarcó en la parada de Alameda de Colón a las 10.35 de este martes por la mañana.

Conexiones

Ballesta recordó en rueda de prensa que los siete vehículos conectarán la ciudad de Murcia con El Palmar, hasta el campus Ciencias de la Salud, y volverán por la estación del Carmen hasta la céntrica Plaza Circular, con una frecuencia de paso de 15 minutos en cada una de las paradas.

Los vehículos asumirán los recorridos de la actual línea 26C, aunque este recorrido también se mantendrá vigente.

Con capacidad para 125 pasajeros, los tranvibuses ofrecen más de 15.000 plazas diarias, repartidas en 138 expediciones. Y, por ejemplo, conectarán El Palmar con Alameda de Colón en unos 18 minutos, y la Plaza Circular con Ciencias de la Salud en 26.

Usuarios

“Muy buena experiencia, es muy amplio”, comentó a los medios de comunicación un joven de El Palmar, que estudia en Murcia, quien también resaltó que la línea 26C “se va a quedar”, por lo que, si pierdes un medio de transporte, aún puedes optar al otro.

Para el joven, estos vehículos suponen una mejora significativa de la movilidad en su pedanía, pues los autobuses, sobre todo en los últimos viajes, estaban muy llenos y a veces le tocaba quedarse en tierra.

Una estudiante de Farmacia también opinó que el vehículo “es muy cómodo y bastante ancho, mejor que el autobús y con más frecuencias”. La misma chica destacó también que, antes, hacia el final de la mañana solo había un autobús cada hora y media, y ahora tiene frecuencias cada 15 minutos para regresar a la ciudad.

“Va a facilitar un montón de cosas”, expresó otra estudiante de Farmacia, originaria de Marruecos y residente de El Carmen, “pero solo es gratis durante tres meses, debería ser todo el año para los estudiantes”, agregó. Antes, para desplazarse hasta su centro de estudios, esta chica se desplazaba en la línea 26A, paraba en la Arrixaca y andaba unos 20 minutos hasta llegar a su destino.

“Yo decía, eso no puede ser: no pueden llegar tan rápido los autobuses eléctricos, pero sí”, valoró una residente de Barriomar. “Muy cómodo, más silencioso y supone menos contaminación”, subrayó, pues, en estos vehículos, te ahorras “el mal olor que producen a veces los autobuses”.

“Buenos días, información sobre el tranvibús, que es gratis hasta la Arrixaca”, decía una chica que repartía panfletos a los viandantes que pasaban junto a la parada, con información sobre los horarios y las frecuencias de este modo de transporte.

Durante este primer trimestre en funcionamiento, además de viajar gratis, los usuarios no tendrán que validar los bonos para viajar en estos vehículos, pues hay un seguro universal, matizó el edil de Movilidad.

Y, a partir de marzo, los tranvibuses estarán plenamente integrados en el nuevo modelo de transporte público y se podrán usar con la futura tarjeta única de transporte.

El nuevo modelo, que salió a licitación a finales de noviembre por 731 millones de euros, integrará toda la red de movilidad murciana, aparcamientos municipales incluidos, bajo la marca 'Mub'.

Paradas

Los vehículos que salgan desde la Plaza Circular, tendrán paradas en Santa Isabel, Alameda de Colón, La Innovadora, Vereda, Cruce de La Alberca, Gasolinera, Arrixaca y el campus de Ciencias de la Salud.

En sentido contrario, las paradas se realizarán en Pabellón Docente, Arrixaca, Dúplex – Desvío, Cruce de La Alberca, La Vereda, Colonia de San Esteban, Estación del Carmen, Alameda de Colón, Glorieta de Ramos y Santa Isabel, antes de volver a la Plaza Circular.