Ocio
Este es el programa de actos de Navidad de este lunes en Murcia
No te pierdas las mejores actividades para disfrutar de este último día del puente de diciembre
El puente de diciembre toca su fin, y qué mejor manera de aprovechar este último día festivo que disfrutando de la agenda de actividades disponibles en Murcia.
Para que no te pierdas ninguna de las actividades que la ciudad de Murcia te tiene reservadas, te hemos preparado la programación de este lunes, 8 de diciembre. Además, puedes echar un vistazo a la programación completa de todas las Navidades desde aquí.
Lunes, 8 de diciembre
11.00 a 14.00 horas: Taller infantil de manualidades e hinchables amenizado por el grupo de coros y danzas 'El barbecho'. Paseo Duques de Lugo.
11.00 a 14.00 horas: Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años). Plaza Circular.
13.00 horas: Gran árbol de navidad. Espectáculo: ‘MAGIA EN EL ÁRBOL’. Plaza Circular.
16.30 horas: Espectáculo de bienvenida a la Navidad. Plaza de la Iglesia. Santa Cruz.
18.00 horas: Inauguración del belén municipal, realizado por la asociación belenista de Fuente Álamo. Con la actuación del Orfeón Murciano Fernández Caballero. Hasta el 6 de enero. Palacio Episcopal.
18.30 a 21.00 horas: NAVILANDIA: EL RINCÓN NAVIDEÑO DE DRILO. Talleres Navideños.
- 19.00 horas: Música & Navidad: Show musical con los personajes Mario y Luigi Bross.
- 19.45 horas: Photocall con Mario y Luigi Bross. Recinto Ferial La Fica.
20.00 horas: Inauguración del Belén de la peña 'Las tenajas'. Centro Cultural Puertas de Castilla.
20.15 horas: Gran Árbol de Navidad. Concierto: Verónica Terrés Plaza Circular.
