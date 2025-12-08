Dos nuevas líneas urbanas de bus y una semana sin la app para ver los horarios

El contrato para hacer realidad el nuevo modelo de transporte en Murcia salió a licitación la última semana de noviembre. Algunas de las mejoras previstas son la creación de dos nuevas líneas urbanas y de siete transversales que permitirán viajar entre pedanías sin pasar por el centro.

Aunque, mientras la ciudadanía espera la llegada de estas mejoras, las pantallas informativas siguen sin funcionar y, desde el miércoles pasado, la aplicación móvil ‘TMurciaBus’ no permite consultar los horarios, por lo que muchos usuarios no tienen forma de saber a qué hora pasará el próximo autobús o cuándo deben estar en la parada para no quedarse en tierra.

"Error"

Al ingresar en la app municipal de transporte público y hacer clic en la opción de ‘tiempos de llegada’, salta un mensaje que reza: «Error. No se han podido obtener los datos correspondientes, compruebe su conexión de red». Sin embargo, este mismo anuncio es la única respuesta que esta herramienta digital proporciona desde hace ya casi una semana.

Esta situación se agrava si se tiene en cuenta que la mayoría de los paneles informativos en paradas de autobús, que deberían proporcionar datos como la hora estimada de llegada de los vehículos, no funcionan. Con todo, muchos usuarios encuentran difícil estimar la hora a la que deberían llegar a las paradas de transporte público, como han manifestado a esta redacción.

Mejoras

Aunque el nuevo modelo de transporte promete ser «la mayor revolución de la movilidad murciana», aseguró el edil del ramo, José Francisco Muñoz. Una de las mejoras contempladas son la creación de siete nuevas líneas transversales para mejorar las relaciones entre pedanías, sin necesidad de atravesar el centro de Murcia.

Arranca el tranvibús con viajes gratis Los siete tranvibuses que unirán en 18 minutos El Palmar y Alameda de Colón, y en 26 la Plaza Circular con el campus de las Ciencias de la Salud, comienzan a circular por las calles de Murcia este martes, 9 de diciembre. Además, durante los tres primeros meses de su puesta en funcionamiento, los viajes serán gratis. Los primeros viajes partirán a las 6.45 horas desde la Arrixaca y a las 7.00 horas desde la Circular, y habrá frecuencias cada 15 minutos hasta las 22.30 horas. Los vehículos, que asumirán los recorridos de la actual línea 26C, tienen capacidad para 120 pasajeros, asientos equipados con cargadores para móviles, dos espacios para sillas de ruedas y carritos de bebé y una serie de asientos preferentes para personas mayores, embarazadas o con algún tipo de discapacidad motriz leve. Asimismo, cuentan con cuatro puertas de acceso y suelo bajo, que quedan prácticamente al nivel de las paradas, por lo que apenas será necesario usar las rampas. Los tranvibuses, fabricados por la marca china YuTong, son cien por cien eléctricos y tienen una autonomía de más de 500 kilómetros diarios.

Destacan también las dos nuevas líneas urbanas, que convergerán en el tramo del campus de Espinardo con plaza de Castilla con una frecuencia constante de 10 minutos en los días laborables. Asimismo, se mejorará el nivel de servicio en el barrio de La Fama, al introducir recorridos que se desdoblarán pasando por la Gran Vía y por avenida de La Fama. Con la nueva configuración de líneas, también se mejora la cobertura en los barrios de Santa María de Gracia y Vista Alegre, con la ampliación de recorridos en las líneas Rayo y el desvío de otras líneas de la ruta por la que discurre el tranvía.

Área metropolitana

El casco urbano de Murcia quedará conectado con Alcantarilla a través de nuevas líneas, que darán cobertura a la calle Carmen y a la avenida Martínez Campos.

También aumenta notablemente la cobertura de las líneas de Beniel, con la introducción de un recorrido urbano y nuevas conexiones con la estación de cercanías de la localidad.

Por otro lado, se mejora el servicio en Santomera en su conexión con el casco urbano de Murcia, manteniendo en el eje de la carretera de Alicante una frecuencia constante de 30 minutos en los días laborables.