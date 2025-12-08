El belén más murciano abre sus puertas en el Palacio Episcopal

Murcia presentó este lunes, por la tarde, otro de los atractivos clásicos de la Navidad como es el belén municipal, que se encuentra en el interior del Palacio Episcopal. Sin embargo, esta representación del nacimiento de Jesús cuenta con elemento singulares de la cultura local como la antigua muralla árabe, que es el elemento central.

El recorrido permite descubrir elementos emblemáticos de la historia local, como la casa-torre de la familia Martínez Fortún, conocida como Casa de la Volanta, representada en la escena de la Anunciación a la Virgen y el Sueño de San José; una barraca con horno y pozo que rinde homenaje a la huerta, y la Casa de La Torre del Reloj de la familia Ramírez de Carrión o Ayllón, actualmente conocida como La Casa del Belén, que acoge la escena Pidiendo posada.

En el interior de la muralla se reproduce el patio árabe del palacio de Ibn Mardani ('El Rey Lobo'), actualmente integrado en el monasterio de Las Claras, donde se sitúa la escena del Nacimiento. Fuera del recinto amurallado se levanta el Castillete de Monteagudo, escenario de las escenas de Herodes, el centurión y la Matanza de los Inocentes, mientras que los ya desaparecidos baños árabes sirven para representar El descanso en la huida a Egipto.

El belén, titulado ‘Mursiya’, estará disponible hasta el 6 de enero, y es un homenaje a Murcia y a su historia. El conjunto es de estilo costumbrista y cuenta con figuras barrocas murcianas realizadas por escultores como Nicolás Almansa y Francano. El montaje corrió a cargo de la Asociación Belenista de Fuente Álamo.

Además, el belén podrá volver a ser disfrutado por las personas con discapacidad visual, gracias a la colocación de unos códigos Navilens que narran y describen las escenas.

Al acto acudieron autoridades como el alcalde de Murcia, José Ballesta, el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y el Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes. Además, hubo una actuación de villancicos a cargo del Orfeón Murciano Fernández Caballero, y los asistentes pudieron degustar bizcocho y café de olla, ofrecido por la peña ‘El Tablacho’.