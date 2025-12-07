Sube la recaudación del IBI en Murcia gracias a la construcción de nueva vivienda

Las tasas de todos los servicios públicos municipales se congelan en Murcia el año que viene, aunque la recaudación que el Ayuntamiento prevé en materia de impuestos directos para 2026 aumenta 7,5 millones de euros, según el capítulo de ingresos del Presupuesto municipal para 2026, al que ha tenido acceso esta redacción.

Este aumento recaudatorio se debe, principalmente, a tres factores: al incremento del parque de vivienda y de la actividad económica se suma una mejora de la actividad recaudatoria, que ha conseguido disminuir el número de impagos, según detallaron fuentes del Consistorio a este diario.

El Ayuntamiento espera percibir un total de 234.2 millones de euros en 2026 a través de impuestos directos, una cifra que supone 7,5 millones más que los ingresos previstos este año mediante tributos directos.

El Consistorio destaca que hay menos impagos por una mejora de la política recaudatoria

Cabe destacar que la mayor parte de la recaudación esperada corresponde al Impuesto sobre bienes inmuebles urbanos (IBI), un tributo que, por sí solo, supone un ingreso estimado de 139 millones de euros para las arcas municipales durante el próximo año.

Aumento

El IBI es también el impuesto que representa una mayor subida, de 3.5 millones, gracias al ‘desbloqueo’ urbanístico que está experimentando el municipio en los últimos meses, con nuevos desarrollos urbanísticos que se distribuyen de norte a sur por todo el término municipal.

Por otro lado, el IBI sobre bienes rústicos prevé un aumento de poco más de 100.000 euros, para recaudar 9.3 millones. Esta es la misma subida que se espera para el IBI aplicado a los inmuebles de características especiales, que recaudará una suma de 1.3 millones.

Otros

También es de unos 100.000 euros el aumento que se estima para el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), tributo con el que se conseguirán 29.5 millones.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) incorporará a las arcas municipales casi 15 millones, con una subida superior a los 600.000 euros respecto a este año.

Por su parte, el Impuesto sobre las actividades económicas (IAE) sube 2.3 millones y permitirá una recaudación de 20.6 millones.

El incremento de la actividad económica también beneficiará a las arcas municipales el próximo año

Por último, con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se espera percibir 19.4 millones, 2.7 millones más que este 2025. Con todo, la recaudación total estimada pasa de los 226.6 millones este año a los 234.2 millones previstos para 2026.

Cifras récord

Impuestos como el IBI habían encadenado cinco años de subidas en Murcia, batiendo cifras récord una y otra vez. En concreto, el IBI urbano aumentó una media de 2 millones por año desde 2020 hasta 2022. En 2023 fue cuando la subida de este tributo se hizo más notable, con una recaudación de 115 millones y, en el ejercicio de 2024, se consiguieron 117 millones.

Este 2025, la recaudación prevista en un inicio por este impuesto fue de 137,5 millones, aunque la estimación bajó después hasta los 135.5 millones.

Ahorro de 25 millones

Ahora, tras media década de aumentos, el IBI se congela para 2026, al igual que el resto de tasas municipales. En concreto, la no actualización del IPC supondrá un ahorro para los murcianos de hasta 6 millones de euros. Además, el ahorro con el IBI será de 300.000 euros; y, con el IVTM y el IAE, de 500.000 euros.

Con todo, la congelación de las tasas supondrá un ahorro de 25 millones de euros para los murcianos el próximo año. El Consistorio adoptó esta decisión después de volver a la «senda de la estabilidad presupuestaria», como la suele llamar el edil de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.

Muñoz detalló en rueda de prensa que el Consistorio ha alcanzado un «equilibrio estructural entre ingresos y gastos» para garantizar las cuentas en una situación de «quebranto económico» y, con la nueva ordenanza, se pretende que la carga fiscal tenga nulo impacto en el bolsillo de los murcianos, que, además, se ahorrarán de forma global unos 25 millones en impuestos.