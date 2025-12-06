La Policía Local de Murcia participa en Albania en un encuentro internacional sobre crimen organizado

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias que dirige Fulgencio Perona, ha destacado el papel de la ciudad en la cooperación europea contra el crimen organizado con la participación de la Policía Local de Murcia en la Comunidad de Prácticas del proyecto europeo PHYGITAL OC, celebrada recientemente en Tirana (Albania). En este encuentro han participado representantes de las fiscalías de Kosovo, Albania y Elbasan, así como cuerpos policiales de Italia, Grecia, Albania y España.

La reunión internacional ha constituido un espacio de diálogo, intercambio y coordinación entre expertos y cuerpos operativos para avanzar en estrategias comunes frente a fenómenos delictivos que combinan escenarios físicos y digitales, como la trata de seres humanos, el tráfico de drogas, armas y datos personales, o el funcionamiento de redes transnacionales que operan en el denominado espacio phygital.

La presencia de la Policía Local de Murcia responde a su papel activo dentro del consorcio europeo del proyecto PHYGITAL-OC, en el que asume la responsabilidad de liderar uno de los cinco grandes bloques de trabajo, centrado en la formación, evaluación y coordinación de equipos operativos internacionales especializados en combatir redes criminales complejas y en permanente evolución.

El concejal Fulgencio Perona ha explicado que la participación de Murcia en este tipo de iniciativas "demuestra el compromiso de nuestra ciudad con la seguridad, la cooperación internacional y la protección de los derechos de las personas más vulnerables".

Perona ha señalado además que "la lucha contra el crimen organizado requiere cada vez más visión global, herramientas compartidas y protocolos comunes que permitan actuar con eficacia ante amenazas que no conocen fronteras". También ha destacado que "Murcia aporta su experiencia en prevención, proximidad y trabajo comunitario, y se sitúa en la vanguardia europea en la adopción de nuevos modelos policiales adaptados a los retos actuales".

Este proyecto europeo facilita que cuerpos policiales de distintos países compartan conocimientos, herramientas y buenas prácticas, y establece canales de colaboración más ágiles que permiten diseñar actuaciones conjuntas frente a delitos cada vez más sofisticados. Del mismo modo, refuerza la capacidad de respuesta de las policías locales ante problemas que, aunque globales, tienen un impacto directo en la seguridad del ámbito municipal.

La participación en esta comunidad de prácticas "consolida la imagen de Murcia como una ciudad comprometida con la innovación policial, la protección de los derechos humanos y la defensa de la seguridad de su ciudadanía, posicionándose en primera línea del desarrollo de estrategias europeas para combatir de forma eficaz las amenazas globales", destacan desde el consistorio.