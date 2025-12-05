Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Planes en Murcia

Xuso Jones estará en la Muestra de Artesanía de Navidad de Murcia despachando sus roscones

El murciano estrena su nueva marca personal y ha elegido su tierra para dar a conocer sus productos navideños

Xuso Jones prueba uno de sus roscones.

Xuso Jones prueba uno de sus roscones. / L. O.

Juanjo Raja

Juanjo Raja

El influencer y creador de contenidos murciano Xuso Jones dará a conocer este sábado, 6 de diciembre, su marca personal xurubita.com, con una selección de productos dulces exclusivos: el Xuscón de Reyes y el Panoxo, un panettone creado como homenaje a la Región de Murcia.

La presentación tendrá lugar a partir de las 18.00 horas en la Caseta nº 1 de Andrés Mármol, ubicada en el Paseo Alfonso X el Sabio de Murcia, dentro de la Muestra de Artesanía de Navidad de la Región de Murcia.

Estos productos son creaciones artesanales de edición limitada, elaboradas a partir de recetas exclusivas del obrador murciano Andrés Mármol y presentadas en un packaging especial que convierte cada pieza en una experiencia inolvidable.

Todos los productos estarán disponibles únicamente los fines de semana (sábados y domingos), desde el 6 de diciembre hasta el 4 de enero de 2026, o hasta fin de existencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ponen un teléfono móvil en la mano de un ángel de la fachada de la Catedral de Murcia
  2. Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
  3. Viajeros en motocicleta llegan al pueblo murciano de Cehegín y se quedan de piedra: 'Un impresionante tesoro medieval con muchísimo que ofrecer
  4. Un pueblo de Murcia retrocede 15 siglos este puente de diciembre: así será el impresionante Mercado XXI Medieval de Caravaca de la Cruz
  5. La Inspección de Trabajo impone multas de más de 50 millones por fraude laboral a empresas de la Región
  6. En directo: Real Murcia - Cádiz
  7. Horario, vías cortadas y cómo llegar: todo lo que necesitas saber para ir al encendido del Gran Árbol en Murcia
  8. La primera nevada de la temporada cubre de blanco las zonas altas del Noroeste de la Región

Xuso Jones estará en la Muestra de Artesanía de Navidad de Murcia despachando sus roscones

Xuso Jones estará en la Muestra de Artesanía de Navidad de Murcia despachando sus roscones

Los reyes presidirán en Murcia la final del Premio Princesa de Girona de Investigación

Los reyes presidirán en Murcia la final del Premio Princesa de Girona de Investigación

El decano de Económicas de la UMU confirma que será candidato a rector

El decano de Económicas de la UMU confirma que será candidato a rector

Mil contenedores marrones en Murcia, a la espera

Mil contenedores marrones en Murcia, a la espera

El acusado del crimen de El Palmar implica al hijo de la víctima: "Me dijo que íbamos a medias y quedamos en culpar a los moros"

El acusado del crimen de El Palmar implica al hijo de la víctima: "Me dijo que íbamos a medias y quedamos en culpar a los moros"

El Ayuntamiento alquila 35 motocicletas para la Policía Local de Murcia con opción a compra

El Ayuntamiento alquila 35 motocicletas para la Policía Local de Murcia con opción a compra

La formación con patinetes eléctricos llega al parque de educación vial de Murcia

La formación con patinetes eléctricos llega al parque de educación vial de Murcia

Diez tallas del niño Jesús de colecciones privadas acompañan al belén de Salzillo en el Ayuntamiento de Murcia

Diez tallas del niño Jesús de colecciones privadas acompañan al belén de Salzillo en el Ayuntamiento de Murcia
Tracking Pixel Contents