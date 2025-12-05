Xuso Jones estará en la Muestra de Artesanía de Navidad de Murcia despachando sus roscones

El influencer y creador de contenidos murciano Xuso Jones dará a conocer este sábado, 6 de diciembre, su marca personal xurubita.com, con una selección de productos dulces exclusivos: el Xuscón de Reyes y el Panoxo, un panettone creado como homenaje a la Región de Murcia.

La presentación tendrá lugar a partir de las 18.00 horas en la Caseta nº 1 de Andrés Mármol, ubicada en el Paseo Alfonso X el Sabio de Murcia, dentro de la Muestra de Artesanía de Navidad de la Región de Murcia.

Estos productos son creaciones artesanales de edición limitada, elaboradas a partir de recetas exclusivas del obrador murciano Andrés Mármol y presentadas en un packaging especial que convierte cada pieza en una experiencia inolvidable.

Todos los productos estarán disponibles únicamente los fines de semana (sábados y domingos), desde el 6 de diciembre hasta el 4 de enero de 2026, o hasta fin de existencias.