Mil contenedores marrones en Murcia, a la espera

El contenedor marrón llegó a algunas localidades del municipio de Murcia a finales de octubre de este año, aunque la mayoría de estos recipientes, más de 1.000, permanecen almacenados, denuncia el PSOE en un comunicado. En respuesta a los socialistas, la vicealcaldesa Rebeca Pérez resaltó en rueda de prensa la importancia de "un periodo de sensibilización y concienciación" previo, "para que la iniciativa tenga éxito", y anunció que el próximo año se crearán más rutas para extender la iniciativa por el territorio murciano.

Los vecinos de La Flota, Vistalegre, Santiago y Zaraiche y El Infante Juan Manuel ya han tenido la oportunidad de reciclar los residuos orgánicos de sus hogares. En total, se instalaron unos 115 contenedores en las calles de Murcia, según los datos que facilitaron fuentes municipales a esta redacción durante el depsliegue inicial, una décima parte de los recipientes adquiridos: 1.300.

Hay unos 115 recipientes desplegados en el municipio

"Trabajamos a fondo para conseguir una subvención -de 1.280.000 euros- para adquirir 1.300 contenedores", declaró la vicealcaldesa y también concejala de Fomento e Infraestructuras. A inicios de octubre, el Ayuntamiento recibió los fondos y realizó un estudio para determinar las zonas en las que se instalarían. En concreto, se implantaron unos 25 contenedores en La Flota -donde ya se desarrolló la experiencia piloto-, cerca de 20 unidades en Vistalegre, más de 60 en Infante Juan Manuel y alrededor de 10 en Santiago y Zaraiche.

Denuncia

Pero, para el Grupo Municipal Socialista, "a pesar de los anuncios y de las promesas, más de 1.000 contenedores adquiridos permanecen almacenados sin ser distribuidos por falta de medios", asegura la formación en un comunicado.

“Para ponerlos en funcionamiento, se necesitarían al menos seis rutas de recogida, con unos 150 contenedores por ruta, pero actualmente no hay ni camiones disponibles ni personal suficiente para asumir estas tareas”, declaró la concejala socialista Carmen Fructuoso.

Los socialistas cuestionan la falta de camiones y personal

Asimismo, la edil del PSOE subrayó que el Presupuesto municipal de 2026 no prevé la implantación del contenedor marrón, ya que la partida destinada a la recogida de residuos se mantiene prácticamente igual que en 2025, en torno a los 11,5 millones de euros, sin incremento para asumir nuevas rutas, más recursos y personal para la recogida orgánica.

Ampliación

Sin embargo, la vicealcaldesa hizo hincapié en la campaña de sensibilización desarrollada por el Ayuntamiento en colegios, asociaciones juveniles, Juntas Municipales, centros de mayores y de la mujer.

A esto, se unen puntos informativos en supermercados, centros de salud y los EcoPuntos semanales, donde se entregarán folletos y bolsas reutilizables.

Además, Pérez aseguró que se necesitan, al menos, dos meses para recoger datos y hacer una valoración de la implantación inicial. El balance del arranque de esta iniciativa se realizará el 31 de diciembre y, "cuando se haga un balance de las primeras actuaciones, se extenderá la medida con el impulso de nuevas rutas", concluyó Pérez.

Estos contenedores se instalarían, sobre todo, junto a los 50 puntos que suponen grandes generadores de residuos, entre ellos, mercados, plazas de abastos y locales de hostelería.

Uso Los residuos que deben depositarse en el contenedor marrón se reducen exclusivamente a los restos de origen biológico de las frutas, verduras, carne y pescado, así como las cáscaras de los frutos secos, el marisco y los huevos.

También está destinado a otros desechos vegetales, como las hojas de las plantas de las macetas, las flores marchitas y los restos de la jardinería.

Podrá recibir los posos del café de la cafetera, pero no las cápsulas que están recubiertas por una capa de otro material.

Al contenedor marrón irán también las servilletas usadas y el papel de cocina, pero no los pañales, que contienen celulosa junto con otro tipo de materiales, como el plástico.

También se pueden tirar al conetendor marrón tapones de corcho, cerillas y serrín.

La tierra en la que se recogen los excrementos de las mascotas debe depositarse en el contenedor verde actual no en el marrón.

Tratamiento

Cada recipiente tiene una capacidad de 2.200 litros y el tratamiento de los residuos orgánicos permite convertirlos en proteína o compost, que puede ser empleado como fertilizante y generador de energía, al igual que ocurre con el biogás.

Los residuos orgánicos recogidos serán tratados en el Complejo Medioambiental de Cañada Hermosa, gestionado por la empresa concesionaria PreZero, donde se transformarán en compost.

Además, con la llegada de estos contenedores se podrán reducir los residuos en el vertedero, disminuir emisiones contaminantes y producir energía renovable.