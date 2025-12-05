La formación con patinetes eléctricos llega al parque de educación vial de Murcia

La formación con patinetes eléctricos es la principal novedad del parque de educación vial municipal, que adquiere ocho de estos vehículos para uso de los alumnos de los institutos de Murcia, señaló la edil de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, en su visita al espacio 'Rosario Moreno Saura' junto al concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona.

El parque recibió una inyección de casi 60.000 euros para acometer obras de mejora e incorporar nuevo material, entre el que destacan ocho patinetes eléctricos, pero se encuentran también tres bicicletas infantiles, un kart, nuevas señales, 2.590 elementos reflectantes y 3.000 unidades de guías didácticas de seguridad vial.

El asfalto se ha renovado en una superficie de 1.890 metros cuadrados y se han repuesto todas las señales, actuaciones a las que se suma una mejora de la megafonía para optimizar la comunicación durante las prácticas.

Además del nuevo equipamiento, el parque cuenta también con 40 bicis de cadete y adulto; 7 triciclos de adulto, y 2 vehículos de movilidad reducida.

El parque 'Rosario Moreno Saura' forma a los escolares en normas de circulación y seguridad vial desde 1985 y, en este curso 2025/26, está previsto que se formen en educación vial un total de 3.790 escolares del municipio, en una actividad que incluye formación teórica y práctica en el circuito.