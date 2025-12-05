Movilidad
La formación con patinetes eléctricos llega al parque de educación vial de Murcia
El espacio 'Rosario Moreno Saura' estrena también un kart y tres bicicletas infantiles, así como señales y elementos reflectantes
La formación con patinetes eléctricos es la principal novedad del parque de educación vial municipal, que adquiere ocho de estos vehículos para uso de los alumnos de los institutos de Murcia, señaló la edil de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, en su visita al espacio 'Rosario Moreno Saura' junto al concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona.
El parque recibió una inyección de casi 60.000 euros para acometer obras de mejora e incorporar nuevo material, entre el que destacan ocho patinetes eléctricos, pero se encuentran también tres bicicletas infantiles, un kart, nuevas señales, 2.590 elementos reflectantes y 3.000 unidades de guías didácticas de seguridad vial.
El asfalto se ha renovado en una superficie de 1.890 metros cuadrados y se han repuesto todas las señales, actuaciones a las que se suma una mejora de la megafonía para optimizar la comunicación durante las prácticas.
Además del nuevo equipamiento, el parque cuenta también con 40 bicis de cadete y adulto; 7 triciclos de adulto, y 2 vehículos de movilidad reducida.
El parque 'Rosario Moreno Saura' forma a los escolares en normas de circulación y seguridad vial desde 1985 y, en este curso 2025/26, está previsto que se formen en educación vial un total de 3.790 escolares del municipio, en una actividad que incluye formación teórica y práctica en el circuito.
Nuevo material
- 8 patinetes eléctricos (350 W, autonomía 35 km).
- tres bicicletas infantiles con ruedas estabilizadoras, que suman un total de 21 bicis
- 1 kart para prácticas avanzadas, que suman un total de 11 karts
- Señalización específica: rotonda, alfombras de pasos de peatones y señales de STOP y CEDA.
- Material didáctico.
- 3.000 unidades de guías didácticas de seguridad vial.
- 470 unidades de Manuales de Permiso AM de ciclomotores para apoyar las clases teóricas.
- 2.590 elementos reflectantes para mejorar la visibilidad en el recorrido.
- Ponen un teléfono móvil en la mano de un ángel de la fachada de la Catedral de Murcia
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- Viajeros en motocicleta llegan al pueblo murciano de Cehegín y se quedan de piedra: 'Un impresionante tesoro medieval con muchísimo que ofrecer
- Un pueblo de Murcia retrocede 15 siglos este puente de diciembre: así será el impresionante Mercado XXI Medieval de Caravaca de la Cruz
- La Inspección de Trabajo impone multas de más de 50 millones por fraude laboral a empresas de la Región
- En directo: Real Murcia - Cádiz
- Horario, vías cortadas y cómo llegar: todo lo que necesitas saber para ir al encendido del Gran Árbol en Murcia
- La primera nevada de la temporada cubre de blanco las zonas altas del Noroeste de la Región