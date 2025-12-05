Diez tallas del niño Jesús de colecciones privadas acompañan al belén de Salzillo en el Ayuntamiento de Murcia

El belén de Salzillo no será el único atractivo navideño que se instale este año en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia, pues en esta ocasión llegará acompañado de una decena de imágenes del niño Jesús pertenecientes a colecciones privadas, cuatro de ellas atribuidas también a Salzillo.

Además de rendir homenaje al escultor murciano, la instalación de este belén busca hacer un guiño con motivo del reciente hermanamiento con la ciudad italiana Santa María Capua Vetere, que se formalizó hace pocos días.

El nacimiento se podrá visitar en el salón de Plenos de la Glorieta desde el 20 de diciembre hasta el 5 de enero, al igual que la decena de imágenes del Divino Infante de varias colecciones particulares, entre las que se encontrarán hasta cuatro realizadas por Nicolás Salzillo.

Historia

Murcia posee una tradición belenística muy arraigada y profundamente vinculada a la obra de la familia Salzillo, aunque el nacimiento más ligado a este apellido es el ‘Laigmaniere’, formado por nueve piezas. El motivo: el investigador Andrés Baquero Almansa lo atribuyó, en el año 1913, a Nicolás Salzillo y a su hijo Francisco, quienes lo habrían creado para el noble murciano Jesualdo Riquelme.

Fue también a inicios del siglo XX cuando José Lamaigniere, consignatario de buques y empresario, adquirió el belén que, aunque se ha ido dispersando de herencia en herencia, aún ilustra la Navidad en Murcia.

Aunque en el salón de Plenos solo se podrá disfrutar de una parte de esta representación bíblica: la escena al completo se encuentra en el convento de monjas agustinas del Corpus Christi de Murcia.

El belén pertenece al convento de monjas agustinas del Corpus Christi de Murcia. / A.M.

Piezas

Las nueve piezas que se expondrán en el Ayuntamiento, modeladas en barro policromado, representan a la Virgen María con el Niño, San José apoyado en una columna, los Reyes Magos con sus pajes en adoración y dos ángeles, uno de ellos con una filacteria.

El estilo de estas figuras es prácticamente similar a las que posee la familia Campderá, especialmente los personajes de los Reyes Magos. "El Niño Jesús de la colección 'Lamaigniere' es evidentemente producción de Nicolás, con la característica frente alta y rizos del cabello ampulosos, como probablemente también sean de su mano el resto de las figuras de este belén", explicaron desde el Ayuntamiento a esta redacción.

La Virgen posee los ojos rasgados habituales en la obra de las primeras décadas de Francisco Salzillo y San José, apoyado a una columna, muestra cierta nostalgia, colocado en un segundo plano, como ocurre con el de la Sagrada Familia de la parroquia de San Miguel de Murcia.

La exposición estará comisariada por María Teresa Marín, directora del Museo Salzillo, y Francisco Alegría, director del Museo de la Catedral y es fruto de la colaboración conjunta entre la Concejalía de Cultura e Identidad, dirigida por Diego Avilés, y la concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, cuya responsable es Mercedes Bernabé.