El decano de Económicas de la UMU confirma que será candidato a rector

El decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia (UMU), Samuel Baixauli, se ha postulado como aspirante a participar en las elecciones al Rectorado de esta institución docente, según lo ha adelantado este viernes a través del correo electrónico enviado a la comunidad universitaria.

Con la convocatoria de elecciones en esa facultad, dice Baixauli, "en los próximos días concluirá mi etapa como decano, una responsabilidad que he tenido el honor de asumir durante los últimos ocho años en nombre de nuestra facultad y de la Universidad de Murcia".

"Al mismo tiempo, añade, el 28 de febrero de 2026 se cumplirán cuatro años desde la proclamación definitiva del rector José Luján, y este cambio de ciclo institucional coincide con un momento en el que, ya en funciones o fuera de cualquier cargo unipersonal, puedo dedicarme con plena independencia a algo que considero esencial: elaborar un proyecto para la universidad y configurar un equipo que pueda convertirse en una candidatura formal al Rectorado".

Comenta igualmente que su intención es poner su experiencia y dedicación al servicio de la UMU, "institución en la que he sido miembro del Consejo de Gobierno durante los últimos dieciséis años, y contribuir a su futuro institucional desde una perspectiva abierta, plural y constructiva".

"Mi propósito, comenta en el mensaje, es que este proceso no solo sirva para preparar una candidatura, sino también para reflexionar conjuntamente sobre el futuro de nuestra institución", y añade que cuando se publique el calendario oficial presentará a toda la comunidad tanto el proyecto como el equipo que lo respalde