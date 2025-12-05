El Ayuntamiento alquila 35 motocicletas para la Policía Local de Murcia con opción a compra

El Ayuntamiento ha adjudicado el contrato para alquilar, con opción de compra al finalizar el acuerdo, 35 nuevas motocicletas para la Policía Local de Murcia. La recepción de los vehículos se prevé en marzo del año que viene, detalló el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes, en la que también se han adjudicado 175.000 euros en ayudas para adaptar taxis a las necesidades de las personas con movilidad reducida.

Respecto a las motocicletas, Cooltra Motos S.L. fue única licitadora, por lo que se hizo con el contrato por un importe de poco más de 794.000 euros, para suministrar los vehículos en dos lotes: uno de 27 motocicletas tipo escúter, con un importe de 457.000 euros, y el otro de 8 motocicletas de turismo, con un presupuesto de casi 277.000 euros.

Ambos lotes cuentan con una duración de cuatro años y contemplan opción de compra al finalizar el contrato, con precios unitarios fijados. La iniciativa se une a otras adquisiciones anteriores, con las que se ha producido la mayor renovación de la flota de Policía Local en la última década, con un total de 62 nuevas unidades.

Ayudas

Además, se han adjudicado subvenciones por valor de 175.000 euros, repartidos entre 32 profesionales del taxi, para adaptar estos vehículos a las necesidades de las personas con movilidad reducida, con elementos como rampas y elementos de seguridad y de sujeción.

Como novedad, los beneficiarios en esta convocatoria deberán prestar un número mínimo de servicios a personas con movilidad reducida, una petición recurrente de la asociación Famdif. Además, aumenta la cuantía máxima que puede percibir un profesional, al pasar de 4.000 euros a 5.300 euros.

Según explicó la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, todos los profesionales que solicitaron las ayudas las han recibido, ya que la convocatoria contaba con 205.000 euros de fondos.