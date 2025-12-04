Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comercio

Plazas de abastos y mercados abren en Murcia este puente festivo

Consulta los horarios y ubicaciones que funcionarán con normalidad los días de la Constitución Española y la Inmaculada Concepción

El edil Jesús Pacheco visita uno de los mercados semanales de Murcia.

El edil Jesús Pacheco visita uno de los mercados semanales de Murcia. / A.M.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

Las plazas de abastos abrirán sus puertas y los mercados semanales se instalarán en las calles de Murcia los días festivos del 6 y 8 de diciembre de 2025, coincidiendo con el Día de la Constitución Española y la Inmaculada Concepción.

En lo referente a las plazas de abastos, el Ayuntamiento autoriza la apertura al público de las de Cabezo de Torres, El Carmen, Espinardo, Saavedra Fajardo, San Andrés y Verónicas el sábado 6 de diciembre, estableciendo para todas ellas un horario de apertura de 8:00 a 15:00 horas.

En cuanto a los mercados semanales, ese mismo sábado se permitirá la celebración, en sus emplazamientos y horarios habituales, de los de El Esparragal, Llano de Brujas, Nonduermas y Sangonera la Verde.

Para el lunes 8 de diciembre, se autorizan los mercados de Algezares, Era Alta, Guadalupe, La Alberca, Monteagudo, Puente Tocinos y Rincón de Seca, también en sus ubicaciones y horarios habituales, mientras que no se celebrarán los mercados de Barqueros, Lobosillo y Sucina, que quedan expresamente excluidos de la actividad festiva.

El Ayuntamiento informa a través de un comunicado de esta decisión, establecida en consenso con los vendedores. Así, se "garantiza el correcto funcionamiento de los servicios comerciales municipales durante las jornadas festivas, ofreciendo a los vecinos la posibilidad de realizar sus compras con total normalidad y respaldando al comercio de productos de proximidad", resaltó el concejal de Comercio y Consumo, Jesús Pacheco.

Además, el edil destacó que "las plazas de abastos y los mercados semanales forman parte esencial de la vida cotidiana en barrios y pedanías tanto para comerciantes como para consumidores".

TEMAS

