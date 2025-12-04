Obras
Las obras del bulevar del soterramiento en Murcia finalizarán a principios de 2027
Orthem construirá en Santiago el Mayor y la senda verde entre Ronda Sur y Camino de Tiñosa queda en manos de CHM Obras e Infraestructuras y ACSA
La zona soterrada del AVE a su paso por Murcia ya tiene constructor para comenzar a edificar y recuperar el espacio que se había cedido a las vías del tren, tras una decisión judicial que dejó el proceso paralizado durante meses.
Las obras que proyectan el llamado bulevar de Santiago el Mayor, en el tramo entre Torre de Romo y Ronda Sur, se han adjudicado a la empresa Orthem, por poco más de 5 millones. Y, el contrato para hacer realidad la senda verde que conectará Ronda Sur y Camino de Tiñosa, a la UTE formada CHM Obras e Infraestructuras y ACSA, por 4,9 millones, informa desde este jueves la Plataforma de Contratación.
El plazo de ejecución de ambos acuerdos es de 11 meses desde la formalización del contrato, por lo que el llamado bulevar de Santiago el Mayor, así como la senda verde que discurrirá hasta Camino de Tiñosa, serán una realidad a inicios de 2027.
Orthem fue precisamente la entidad que impugnó el anterior proceso de adjudicación, en el que Ferrovial resultó ganador. El Tribunal Central de Recursos Contractuales no consideraba la oferta de Ferrovial una baja temeraria, pero finalmente se estimó el recurso de Orthem.
Baja temeraria
El motivo de que el proceso volviese a la casilla de salida fue que Ferrovial rebajó el precio inicial de licitación, de 12 millones de euros, a unos 7,9 millones de euros, al aplicar el convenio colectivo de la industria siderometalúrgica, en lugar del de la construcción, que tiene salarios más altos y condiciones más específicas para obras.
En la última reunión de la mesa de contratación de esta 'segunda ronda', celebrada en octubre, se realizó una valoración provisional en la que se eliminó del proceso a 4 de las 17 empresas que se presentaron al concurso, entre ellas, Ferrovial.
Orthem, que era desde un inicio la segunda empresa mejor posicionada por la mesa de contratación de la sociedad tripartita Murcia Alta Velocidad, ha terminado por hacerse con el contrato del bulevar del soterramiento. Aunque este no es el único proyecto destacado en sus manos, pues esta empresa se hizo hace pocos días con el contrato para construir el aparcamiento de la estación de la estación de la ZAL, por 13 millones.
