Este es el nuevo local viral que ha abierto en el centro de Murcia: una 'fresería'

A la amplia oferta gastronómica y de ocio de la ciudad de Murcia se acaba de sumar un local muy curioso y diferente. Una propuesta pensada para los amantes de la fruta y también del dulce. Y lo sabemos porque la creadora de contenido murciana Celia, conocida como Pasión x comer, ha sido una de las primeras en visitarlo y contarlo en sus redes sociales.

Inauguración con regalos para los primeros visitantes

Según explica la influencer, el establecimiento, llamado Más que fresa, abre sus puertas este jueves 4 de diciembre a las 17:30. Y lo hace con un reclamo irresistible: “Atención gratis, porque si sois de los 200/1 en venir os lleváis 1 regalico”. En total regalarán “200 vasos que van a estar regalando de fresa de los pequeños para que podáis probarla”.

Un local “precioso” con más de 1.000 combinaciones

Celia describe el sitio como un espacio bonito y llamativo: “Me ha encantado el local, es precioso y hay 1 000 combinaciones para crear o para elegir”. Esas opciones incluyen sabores ya diseñados por el propio negocio, “mágicamente, con sus cientos de ingredientes, cremoso, crujiente, chocolatoso”.

La idea es simple: fresas frescas y toppings al gusto. Una merienda que, como dice ella, “perfecta para los peques, pero perfecta para todos”.

Probando los sabores: del Suchard al Tajín

En su visita la creadora probó dos sabores que no dejan indiferente. El primero, de temática navideña: “Me pedí el de Suchard… lleva arroz hinchado con su fuente de chocolate, las fresas en trocicos grandes”. Una mezcla que, asegura, la volvió loca: “Me encanta el sabor del chocolate, buenísimo, las fresicas frescas”.

Aunque la sorpresa vino con su segunda elección: una combinación con tajín, chuches y limón. Ella misma admite que “no he probado absolutamente nada igual” y lo resume como “ese agrio dulce, picante, espectacular del Tajín”.

Una experiencia que promete volverse viral

El entusiasmo es evidente a cada bocado: “Um, ay, qué curioso, voy a probar 1 igual, ¿eh? Um, que me gusta mucho. Buah, ¡qué Buena!”. Y además la marca ya ha confirmado que pronto abrirán también en el Thader y en Cartagena para que más personas puedan vivir la experiencia de esta “fresería”.