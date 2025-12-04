Consulta el programa de actividades de la Navidad 2025-26 en Murcia

El Ayuntamiento de Murcia ya ha presentado el programa completo con todas las actividades previstas durante la Navidad en Murcia, que arrancó con la puesta en marcha del alumbrado navideño en la plaza Belluga y el encendido del Gran Árbol de la plaza Circular con la participación de Richard Gere.

En el programa se pueden consultar las actividades permanentes, abiertas al público todos los días, así como las exposiciones y la programación día por día desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026.

El show audiovisual de la Circular, el Jardín de los Sueños en el Malecón y el Cuento de Navidad de La Glorieta repiten este año como algunos de los actos centrales de las fiestas. Además, la tradicional Cabalgata de Reyes Magos desfilará por la ciudad el 5 de enero y la llegada de Papá Noel se celebrará en distintos puntos del municipio en diferentes días.

Puedes consultar la programación completa, a continuación.

Programa con todas las actividades de la Navidad 2025 en Murcia

Todos los días

Gran Árbol de Navidad. Show Audiovisual del 29 de noviembre al 6 de enero a las 20 y a las 21.15 h. Días 24 y 31: 20 h.

Cartero Real.

Punto solidario.

Mercado Navideño del 12 de diciembre al 5 de enero. De 11 a 14 y de 1 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. // Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

Food Zone: 13 de diciembre al 5 de enero: de 12 a 16 h y de 18 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

ÁrbolEXPERIENCE – Lucidum ‘Natividad’: del19 de diciembre al 6 enero: de 11 a 14 y de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 12 h. Días 25 y 1: de 17 a 22 h

Plaza Circular.

Mercado de Navidad. Inauguración el día 5 de diciembre a las 19.30 h. Proyección de videomapping ‘Cuento de Navidad’ todos los días a las 20.30 h hasta el 4 de enero.

Conciertos todos los días. Hasta el 4 de enero.

Zona infantil Vidal Golosinas abierta todos los días con talleres

Glorieta de España.

El Jardín de los Sueños. Experiencia inmersiva de naturaleza, ensoñación y luz. Desde el 12 de diciembre hasta el día 4 de enero. Horario: de 18.30 a 23h. Hora mágica: entre las 19 y las 20h

Jardín del Malecón.

XLI Muestra de Artesanía de Navidad en Murcia 2025. Desde el 4 de diciembre hasta el 5 de enero. Horario: de 11 a 14 y de 17 a 21h (permanecerá cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero y las tardes del 24 y 31 de diciembre). Más información en www.artesaniaregiondemurcia.es

Paseo Alfonso X el Sabio

Navilandia. Desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero. Día 5: Todas las atracciones a 2 €. Día 6 de enero ‘Día del niño’ todas las atracciones al 50 %. Talleres infantiles, espectáculo de Drilo y más actividades.

Recinto Ferial La Fica.

Exposiciones

-Exposición ‘Al compás del objetivo’ de Joaquín Bércher. Hasta el 31 de diciembre.

Espacio Los Molinos del Río-Sala Caballerizas.

-Exposición permanente y sala infantil ‘Descubre H2O’, para familias con niños hasta 7 años. Con reserva previa por teléfono o en la recepción del museo.

Museo de la Ciencia y el Agua.

-Exposición de obras finalistas de Artes Visuales del XXIII Certamen de Creación Artística CreaMurcia 2025. Hasta el 8 de enero. Acceso libre.

Centro Puertas de Castilla.

-Diorama-Homenaje al hermanamiento entre Sta. Maria Capua Vetere y Murcia realizado por Manuel Fuentes en colaboración con la Asociación de Amigos del Belén Murciano. Hasta el 8 de enero.

Museo de la Ciudad.

-Exposición ‘Murcia, piel y memoria’ de Lidó Rico. Hasta el 10 de enero.

Palacio Almudí.

-Exposición del Belén de Salzillo, del Belén Napolitano del siglo XVIII reunido por los hermanos García de Castro y del Belén de Lamaignère (que procede del antiguo convento de las Agustinas de Murcia) Horario: de lunes a sábados de 10 a 17 h. Domingos de 11 a 14 h. Martes cerrado. Más información: www.museosalzillo.es y tfno.: 968 291 893.

Museo Salzillo.

-Exposición ‘Sagrada Familia. Obra de Antonio Campillo’ Hasta el 6 de diciembre. Sala Exposiciones Temporales: Exposición ‘Morada interior. Fotografías de José Luis Montero’. Hasta el 6 de diciembre. Sala Belenes Monumentales: ‘Belén. Escenografía de Peña Sociocultural la Pava y piezas de la colección del museo’; ‘Belén Homenaje a Salzillo, obra de Nicolás Almansa’.

La Casa del Belén. Puente Tocinos.

-Murcia Xmas Fest. Certamen musical navideño 2025. Concurso de Villancicos Navideños. Actuaciones: semifinales junior, días 12 y 13 de diciembre de 17 a 21 h. Semifinales libres, días 19 y 20 de diciembre de 17 a 21 h; final, el 27 de diciembre de 17 a 21 h. Más información: murciaxmasfest.es

Escenario Avda. Libertad.

-Sala Temporal: Tauromaquia. Francisco de Goya y Lucientes. Salas Velázquez, María Zambrano e Isabel Verdejo: ‘Esculturas Manuel Marín’. Sala Casa-Estudio, 2ª Planta: ‘El último Gaya’. Casa -Estudio de Ramón Gaya. Recreación, 2ª planta. Colección permanente del museo: 1ª y 2ª planta.

Museo Ramón Gaya.

-Talleres artesanos infantiles, exposición y venta de belenes. Tfno. de información e inscripciones: 968 357 537. https://artesaniaregiondemurcia.es/centro-de-la-artesania-de-murcia

Centro Regional de Artesanía de Murcia.

Actividades por días

Lunes 1 de diciembre

VI Concurso Regional de Belenes. Durante el mes de diciembre con entrega de galardones el 20 de diciembre. Información en el Centro Regional de Artesanía de Murcia.

Martes 2 de diciembre

12 h.

Visitas guiadas a los trabajos de restauración de la Urna de Alfonso X. También los días 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 23 y 30 diciembre; así como los días 7, 8, 13, 14 y 15 de enero. Plazas Limitadas. Inscripción en eventos.murcia.es

Catedral de Murcia.

19 h

Conferencia ‘Un apunte sobre el patrimonio musical de los conventos femeninos murcianos’ a cargo de María Ángeles Zapata Castillo y Juan Jesús Yelo Cano, Colectivo Engranajes.

Casa del Belén. Puente Tocinos.

Miércoles 3 de diciembre

20 h

RE-ENCUENTROS. Literatura. Programa de conversaciones públicas entre agentes culturales desde múltiples perspectivas, esta vez centrado en la literatura.

La Cárcel Vieja. Centro de Cultura Contemporánea.

Jueves, 4 de diciembre

Murcia Lan Party 2025. Hasta el 8 de diciembre. Inscripciones en: murcialanparty.com

Palacio de los Deportes.

XLI Muestra de Artesanía de Navidad en Murcia 2025. Hasta el 5 de enero.

Más información en www.artesaniaregiondemurcia.es

Paseo Alfonso X el Sabio

17 h

Museo inclusivo. Taller de pintura de Astrapace. Acceso libre

Museo Ramón Gaya.

20 h

Concierto – clausura de la exposición de Eduardo Balanza y Pedro Guirao.

La Cárcel Vieja. Centro de Cultura Contemporánea.

20.30 h

Zambomba Navideña y desfile de moda flamenca de la mano de Flamencum.

Plaza frente al Centro Puertas de Castilla.

Viernes, 5 de diciembre

Navilandia. Inauguración. Hasta el 6 de enero. Día 5: Todas las atracciones a 2 €. Día 6 de enero ‘Día del niño’ todas las atracciones al 50 %.

Recinto Ferial La Fica.

17 a 20h

Gran Árbol de Navidad.Talleres en familia yLudoteca baby (2 a 6 años)

Plaza Circular

18h

Gran Árbol de Navidad.Espectáculo: ‘Coreo dance navideña’.

Plaza Circular

18.30 a 21 h

Navilandia. El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños. 19h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Stich y Ángel. 19.45h: Photocall con Stich y Ángel. 20 h: Dúo Caramelo.

Recinto Ferial La Fica.

19.30 h

Mercado de Navidad. Inauguración. Gran espectáculo inaugural del videomapping. ‘Cuento deNavidad’ (todos los días a las 20.30 h).

Zona infantilVidal Golosinas abierta todos los días con talleres. Conciertos todos los días. Hasta el 5 de enero.

Glorieta de España.

20 h

Violeta Tour. Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro.

Teatro Circo.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad.Concierto: Kilara – ‘Xmas Indie’.

Plaza Circular.

Sábado 6 de diciembre

10 a 22 h

Mercadillo Navideño Artesanal. También los días 7, 8, 20, 21, 27 y 28 de diciembre y 3 y 4 de enero.

Paseo Escultor Juan González Moreno.

11 a 14 y 17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad.Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años)

Plaza Circular.

13h

Gran Árbol de Navidad.Teatro de Marionetas: ‘Picnic navideño’

Plaza Circular.

16.30 y 19 h

Música Familiar ‘CantaJuego 20 años’. La Gira. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro.

Teatro Romea.

17 a 20.30 h

Taller de Manualidades Navideñas, Hinchables y Gran Encendido de la Navidad en el Distrito Norte.

Plaza de la Seda. San Antón.

18h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: ‘Coreo dance navideña’

Plaza Circular.

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños. 19.30 h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Bluey y Bingo. 19.45 h: Photocall con Bluey y Bingo. l. 20 h: DJ José García. Acceso libre.

Recinto Ferial La Fica.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad.Concierto: Ciudad Canalla: ‘Navidades de los ´90’

Plaza Circular.

21.45 h

Concierto de Ruto Neón. Acceso libre.

Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

Domingo 7 de diciembre

Toda la mañana. Mercadillo de artesanía.

Jardín de la Pólvora.

6 h

Despierta de la Campana de Auroros de Santa Cruz por las calles de la pedanía. Posteriormente Misa de aguilando a las 9 h en la Ermita Vieja de Santa Cruz.

Santa Cruz.

11 a 14 y 17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años)

Plaza Circular.

11 a 14 h

Taller infantil de manualidades e hinchables.

Plaza profesor Tierno Galván.

12 h

Multidisciplinar Familiar ‘Copiar’ Animal Religion. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro.

Teatro Romea.

13 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: ‘Coreo dance navideña’

Plaza Circular.

18 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: ‘Cuento interactivo de Navidad’

Plaza Circular.

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños.

Recinto Ferial La Fica.

19 h

Teatro ‘La música’ de Okapi Producciones. Venta de entradas en: www.teatroromea.es y taquillas del teatro.

Teatro Romea.

19.30 h

Espectáculo con las academias de baile ‘Alejandra Green’ y ‘Esmeralda Torres’ y encendido del monumental ‘Árbol de Navidad’.

Plaza del Casino. La Alberca.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Maribel Castillo – ‘Navidad flamenca’

Plaza Circular.

20.45 h

Concierto Querido Diablo. Acceso libre.

Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

Lunes 8 de diciembre

11 a 14 h

Taller infantil de manualidades e hinchables amenizado por el Grupo de Coros y Danzas ‘El Barbecho’.

Paseo Duques de Lugo.

11 a 14 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años)

Plaza Circular.

13 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: ‘Magia en el Árbol’

Plaza Circular.

16.30 h

Espectáculo de bienvenida a la Navidad

Plaza de la Iglesia. Santa Cruz.

18 h

Inauguración del Belén Municipal, realizado por la Asociación Belenista de Fuente Álamo. Con la actuación del Orfeón Murciano Fernández Caballero. Hasta el 6 de enero.

Palacio Episcopal.

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños. 19 h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Mario y Luigi Bross. 19.45h: Photocall con Mario y Luigi Bross.

Recinto Ferial La Fica.

20 h

Inauguración del belén de la Peña ‘Las Tenajas’.

Centro Cultural Puertas de Castilla.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Verónica Terrés

Plaza Circular.

Martes 9 de diciembre

20 h

Visitas nocturnas a la Torre de la Catedral de Murcia. También los días 10, 11, 16, 17, 18, 23, 30 de diciembre y 3 de enero. Información y entradas en catedralmurcia.org

Catedral de Murcia.

20.30 h

Concierto de la Banda de Plectro y Guitarra de Puente Tocinos en colaboración con la OPGRM.

Belén Municipal. Palacio Episcopal.

Miércoles 10 de diciembre

XII Jornadas Gastronómicas Solidarias de Astrapace.

Hasta el 14 de diciembre. Información y reservas en el teléfono 690 756 291.

Plaza de la Merced.

19 h

Concierto de Adviento: Ensemble de Contrabajos del Conservatorio Massotti. Acceso libre.

Museo Ramón Gaya.

Jueves 11 de diciembre

10 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: 1200 VOCES para el Niño Jesús.

Plaza Circular.

10 a 13 h

II Encuentro de Coros Escolares Municipales. Los conciertos tendrán lugar en: Santo Domingo, Plaza del Cardenal Belluga, Plaza de Europa, Plaza de la Cruz Roja, Plaza Julián Romea, Plaza del Museo de Bellas Artes, Paseo Escultor Juan González Moreno, Plaza Preciosa.

Diferentes emplazamientos, finalizarán en la Plaza del Cardenal Belluga.

12 h

Inauguración de la exposición: ‘Figuras para un Belén’. Esculturas de Juan Martínez Lax Acceso libre

Museo Ramón Gaya.

17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia

Plaza Circular.

19 h

Proyección documental 'El Moneo revelado' sobre el 25º aniversario del Edificio Moneo de Murcia.

Edificio Moneo. Salón de Actos

20 h

Música Symphonic Rhapsody of Queen. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro.

Teatro Romea.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Peña Huertana El Salero (Grupo Niño Jesús de Balate):‘Aguilandos con Salero’

Plaza Circular.

20.30h

MONOTON. Eoli El Bon Noj & Turbulente presentan ‘Show us your screen’.

Cárcel Vieja. Centro de Cultura Contemporánea.

Viernes, 12 de diciembre

16 h

Fiesta de Navidad de la Asociación Juvenil Leyva.

Espacio Joven La Nave. Puente Tocinos.

17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años)

Plaza Circular.

18 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: Coreo Dance Navideña.

Plaza Circular.

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños. 19.30h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Woody y Jessie. 20.10 h: Photocall con Woody y Jessie.

Recinto Ferial La Fica.

19 h