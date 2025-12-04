Cabalgatas y belenes coronan la programación de Navidad de Murcia

"La Navidad de Murcia ya está en marcha", anunció el alcalde, José Ballesta, quien presentó el programa de actividades para este año, que reúne más de 400 eventos.

El alcalde hizo hincapié en los diversos belenes que pueblan el municipio en estas fechas festivas, en especial en el que se instalará en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia homenajea a Francisco Salzillo. También resaltó Ballesta el belén móvil de Casillas, que vuelve, totalmente reformado, a su lugar habitual.

Escenarios

Este año el municipio cuenta con la programación navideña "más extensa y global", señaló, por su parte, el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés. La Navidad ya ilumina las calles de Murcia: desde el Gran Árbol en la Plaza Circular, pasando por el mercadillo navideño hasta llegar a Cortylandia, en la avenida de la Libertad.

A estos espacios, se sumarán el Palacio Episcopal, que acoge el belén municipal; el Malecón, donde se inaugurará el Jardín de los Sueños; y el salón de Plenos, con el ya mencionado belén en el salón de Plenos, que se abrirá al público el 20 de diciembre. Este año, la Plaza del Cardenal Belluga se estrena como escenario navideño con una programación musical con grupos como los Parrandboleros.

Cabalgatas

La llegada de Papá Noel será el 22 de diciembre, con un espectáculo exclusivo en el que el Ratoncito Pérez salvará la Navidad. Los días 1 y 2 de enero se festejará el Año Nuevo en el entorno de los Molinos del Río.

El emisario de los Reyes Magos pisará tierra murciana el 4 de enero para preparar la Gran Cabalgata, que recorrerá las calles de la ciudad el 5 por la tarde.

El estreno del cuento de Navidad de este año "volverá a hacer magia sobre la fachada del Ayuntamiento" este viernes, detalló la vicealcaldesa Rebeca Pérez, gracias a dos proyectores. El mismo día, la cantante Kuve desvelará la canción de la Navidad de Murcia, seguida del concierto presentación del nuevo disco de Carmesí.

Para los más pequeños, habrá una zona infantil con un tiovivo de vapor datado del año 1886, más de 100 talleres y 25 cabalgatas, añadió la también concejala de Fomento y Patrimonio. A estos eventos, se suman cuentacuentos, espectáculos como 'El Cascanueces', del Ballet de Barcelona, obras de teatro y talleres familiares.

En el programa de actos se pueden consultar las actividades permanentes, abiertas al público todos los días, así como las exposiciones y la programación día por día desde el 1 de diciembre hasta el 6 de enero. Puedes consultarlo, a continuación.