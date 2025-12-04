Este es el árbol murciano que se presenta a 'Árbol del Año en España 2026': tiene más de 200 años

La Morera del Tío Pequeño, situada en la pedanía murciana de La Albatalía, participa este año en el certamen nacional Árbol y Bosque del Año 2026, un concurso de ámbito estatal que busca reconocer los ejemplares y bosques más singulares del territorio. La iniciativa está promovida por la ONG Bosques sin Fronteras, con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Este concurso valora especialmente la historia y la relación de los árboles con las comunidades locales, así como su relevancia como patrimonio natural y cultural.

Una morera con más de dos siglos de historia

El ejemplar murciano supera los 200 años de antigüedad y presenta un perímetro de tronco superior a los cinco metros. Ha sido identificada como la morera más antigua de la Región de Murcia y una de las más destacadas de España, vinculada al pasado sericícola del territorio, cuando la producción de seda fue una actividad económica de primer orden.

Para el presidente de Olea Integra, entidad promotora de la candidatura, esta morera “representa un vínculo directo con nuestra historia y nuestra identidad”, además de recordar, desde el ámbito natural, los 1.200 años de la fundación de la ciudad de Murcia.

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) respalda la candidatura y mantiene con Olea Integra un convenio de colaboración orientado a la conservación, investigación y divulgación del patrimonio arbóreo regional. Ambas instituciones están desarrollando materiales formativos y campañas de sensibilización sobre la importancia de preservar estos árboles centenarios.

Los otros candidatos al título nacional

En la categoría Árbol del Año en España 2026 compiten también otros ejemplares históricos ubicados en diferentes zonas del país:

Tilo y la Tila , en El Arenal (Ávila)

, en El Arenal (Ávila) Almez del Parque Bruil , en Zaragoza

, en Zaragoza Olma del Museo Casa Dulcinea , en El Toboso (Toledo)

, en El Toboso (Toledo) Ficus del CEIP Huerta de Santa Marina , en Sevilla

, en Sevilla Pino El Escobón , en Linares de Mora (Teruel)

, en Linares de Mora (Teruel) Encina Doña Elena , en Quintanar de la Orden (Toledo)

, en Quintanar de la Orden (Toledo) Eucalipto rojo de Paiporta , en Valencia

, en Valencia Olma de Aranzueque , en Guadalajara

, en Guadalajara Metrosideros de la Policía Local, en A Coruña

Todos ellos han sido seleccionados por su singularidad y su importancia para las comunidades a las que pertenecen.