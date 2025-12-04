Adjudicado por 13 millones el aparcamiento de la estación de la ZAL de Murcia

La construcción de la estación de la ZAL en Murcia avanza, a pesar de los contratiempos y reveses judiciales, con la adjudicación del aparcamiento a la unión temporal de empresas (UTE) formada por la empresa murciana Orthem y la madrileña Grupo Cobra, por 13 millones.

La Zona de Actividades Logísticas de Murcia, conocida como la ZAL de Murcia, es una estación intermodal que permitirá el transporte de mercancías por el Corredor Mediterráneo y con el resto de España. Y el aparcamiento, con un plazo estimado de construcción de 18 meses, será la primera infraestructura del complejo que se ponga en marcha.

El contrato abarca la redacción del proyecto y la ejecución del aparcamiento, con capacidad para 251 vehículos, camiones refrigerados incluidos, en una superficie de 20.358 metros cuadrados.

Además, el acuerdo contempla un edificio de servicios con aseos, zona de restauración, oficinas y una central de control, en un espacio de 866 metros cuadrados, así como varias zonas verdes en el entorno.

Ya en el mes de junio se realizó la valoración inicial de las ofertas presentadas y la empresa mejor posicionada fue Orthem, que finalmente se ha impuesto ante los otros dos candidatos y se hizo con el contrato por valor de 13 millones a inicios de este mes de diciembre, casi un año después de que se reuniera la Mesa de Contratación para iniciar el proceso de licitación.

Ciudad Agroalimentaria

Tanto el aparcamiento seguro para camiones como la estación intermodal se integrarán en la futura Ciudad Agroalimentaria y del Transporte de la Región de Murcia, que supone una inversión global de 215 millones de euros. Aunque su ejecución va con retraso, según los plazos previstos en un inicio. La instalación se realizará junto al Centro Integrado de Transportes (Citmusa), frente al Polígono Industrial Oeste.

El primer revés fue a raíz de una sentencia judicial. El pliego de condiciones del contrato para construir la estación tuvo redactarse de nuevo, según lo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, pues el único criterio de adjudicación era el precio. Después, el proyecto tuvo que volver a salir a licitación, tras no haber recibido ninguna oferta.

Fuentes de la Consejería de Fomento e Infraestructuras explicaron que el acuerdo volvería a salir a licitación con una modificación del precio inicial, de 24,3 millones de euros, aunque, por el momento, no se ha iniciado el nuevo proceso.

El complejo, con superficie de unas 500 hectáreas -casi el doble que el terreno del Polígono Industrial Oeste-, podrá acoger a más de un centenar de empresas.