El tranvibús será gratis durante tres meses y comenzará a circular la semana que viene en Murcia

Los siete tranvibuses que darán servicio en Murcia se encuentran ya en la ciudad. En concreto, han llegado a las cocheras de Latbus, en la avenida de El Palmar, junto a cuatro cargadores dobles con capacidad para ocho vehículos eléctricos de forma simultánea.

Este medio de transporte, que se ha hecho de esperar más de media década en Murcia, se pondrá en marcha el martes 9 de diciembre, anunció el alcalde de Murcia, José Ballesta, en rueda de prensa-

Y, además, usar el tranvibús será gratis durante los tres primeros meses, hasta el 7 de marzo, detalló el edil de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.

Durante este primer trimestre en funcionamiento, no será necesario validar los bonos para viajar en estos vehículos. Y, a partir de marzo, estarán plenamente integrados en el nuevo modelo de transporte público, que salió a licitación a finales de noviembre por 731 millones de euros, y se podrán usar con la futura tarteja única de transporte.

El nuevo modelo integrará toda la red de movilidad murciana, aparcamientos municipales incluidos, bajo la marca 'Mub'. De hecho, los siete tranvibuses ya están rotulados con la nueva identidad visual del transporte público en Murcia.

Expediciones

Los murcianos podrán subir a bordo a partie del próximo martes, cuando saldrán los primeros viajes, a las 6.45 horas desde la Arrixaca y a las 7.00 horas desde la Circular.

Los vehículos, que asumirán los recorridos de la actual línea 26C, contarán con frecuencias cada 15 minutos. Y las últimas expediciones serán a las 22.30 horas desde ambos sitios.

En total, serán 138 expediciones diarias que sumarán más de 15.000 plazas.

Aunque el alcalde Ballesta y el edil de Movilidad ya viajaron en uno de estos vehículos este miércoles por la mañana, junto a los medios de comunicación locales, para comprobar de primera mano esta novedad del transporte público murciano y comentar las pruebas de pista realizadas.

Paradas Para facilitar el intercambio de medios de transporte, habrá paradas en la estación del Carmen y el parking de la Arrixaca. Los vehículos que salgan desde la Plaza Circular, tendrán paradas en Santa Isabel, Alameda de Colón, La Innovadora, Vereda, Cruce de La Alberca, Gasolinera, Arrixaca y el campus de Ciencias de la Salud. En sentido contrario, las paradas se realizarán en Pabellón Docente, Arrixaca, Dúplex – Desvío, Cruce de La Alberca, La Vereda, Colonia de San Esteban, Estación del Carmen, Alameda de Colón, Glorieta de Ramos y Santa Isabel, antes de volver a la Plaza Circular.

Características

Los tranvibuses conectarán la ciudad de Murcia, la pedanía de El Palmar, el hospital universitario Virgen de la Arrixaca y el campus de las Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia.

Por ejemplo, unirán en 18 minutos El Palmar y Alameda de Colón, y en 26 la Plaza Circular con el campus de las Ciencias de la Salud.

Los vehículos, de 18 metros de largo y con capacidad para 120 pasajeros, disponen de un alcoholímetro, que los conductores deberán usar -y dar como resultado 0.0-, para permitir que arranquen e iniciar las expediciones.

Conductores junto a los tranvibuses este miércoles en Murcia / Israel Sánchez

En materia de accesibilidad, cabe mencionar que los vehículos están dotados de rampas, tanto mecánicas como manuales, y dos espacios para sillas de ruedas y carritos de bebé, así como asientos preferentes para personas mayores, embarazadas o con algún tipo de discapacidad motriz leve.

Asimismo, cuentan con cuatro puertas de acceso y suelo bajo, que queda prácticamente al nivel de las paradas -por lo que apenas será necesario usar las rampas-, y todos los asientos están equipados con cargadores para móviles.

Los tranvibuses, fabricados por la marca china YuTong, son cien por cien eléctricos y tienen una autonomía de más de 500 kilómetros diarios, más de la necesaria para cubrir los 260 kilómetros diarios de media que realizarán estos vehículos.