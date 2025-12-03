Sensores en contenedores de Murcia avisarán de que están llenos para su recogida

Sensores que avisan cuando un contenedor está lleno; sistemas de telegestión en las farolas de Murcia; y sistemas para personas con discapacidad visual o auditiva en auditorios y centros culturales.

Estos son algunos de los proyectos contemplados en el Presupuesto Municipal para 2026, que destina 78 millones de euros a la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, a los que se suman 186.951.838 euros que se destinarán a Personal.

Y el edil del ramo, José Guillén, desgranó en rueda de prensa el reparto de esta partida presupuestaria, que se incrementa un 15,89 por ciento respecto a la de este año.

Ciudad inteligente

Destaca el Ayuntamiento que la obtención de la máxima calificación a nivel nacional de la convocatoria de la Plataforma Inteligente de Destino (PID) permitirá a Murcia destinar más de 5 millones de euros para continuar con el proyecto de ciudad inteligente en Murcia.

Así, la nueva plataforma de ciudad inteligente permitirá interoperar con SEGITUR, un sistema que facilitará sensores en contenedores de residuos urbanos, que controlarán cuándo se llenan estos elementos, para facilitar su limpieza y recogida.

También se digitalizarán los centros de interpretación de turismo, se modernizará y digitalizará el control de las fuentes públicas, se seguirá incorporando el riego inteligente en las zonas verdes del municipio y se instalarán sistemas de conteo en zonas de especial afluencia.

Ocio y turismo

Otra actuación a destacar es la instalación de paneles informativos en la calle y kioscos de autoservicio para que ciudadanos y visitantes puedan obtener información y hacer consultas de forma interactiva.

También se incorporarán en las calles placas inteligentes en más de 100 puntos de barrios y pedanías, con códigos de colores en una esquina, que se podrá escanear a través de una aplicación móvil para conocer datos históricos y métricas como la calidad del aire, los niveles de polen y el estado del tráfico.

Empleo para 3.158 trabajadores públicos El área de Personal registra un incremento del 3,2 por ciento para dar empleo a 3.158 trabajadores municipales. Para el edil del ramo, esta cifra "refleja el compromiso del Ayuntamiento con la calidad de los servicios, con la seguridad ciudadana y, sobre todo, los servicios sociales". Guillén también resaltó que han finalizado el 100 por ciento de las 78 convocatorias por concurso de la Oferta de Empleo Público de estabilización de la Plantilla, de las que ya hay aplicadas 778 plazas, y que, en los próximos meses, van a superar las 1.000. En lo que va de legislatura, el Ayuntamiento ha formalizado 2.437 contrataciones, de las que 1.261 son para sustituir jubilaciones, vacantes y bajas.

Iluminación

En cuanto al servicio de alumbrado público, cuenta con un presupuesto de inversiones total de 3.350.000 euros, para mejorar la dotación en pedanías y la ciudad, modernizar infraestructuras e incorporar sistemas de telegestión.

Los nuevos sistemas de iluminación que se instalarán durante el próximo año permitirán reducir un 60 por ciento el consumo, así como otro 60 por ciento las emisiones de CO2 a la atmósfera, detalla el Ayuntamiento en un comunicado.