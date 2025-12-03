Medio millón para la pasarela peatonal de Barriomar en Murcia

Proyectos como el Parque Metropolitano del Oeste, la pasarela de Barriomar y el jardín Nuevo Recreative junto a Joven Futura reciben financiación municipal en el Presupuesto para 2026, que destina 78 millones de euros a la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente.

Los jardines municipales reciben más de 2 millones de euros, destacó el edil del ramo, José Guillén. Esta partida presupuestaria se destinará a implantar sistemas de riego inteligente, especies autóctonas y nuevos equipamientos, como juegos infantiles, elementos de gerontogimnasia y zonas de calistenia.

Guillén también hizo hincapié en el impulso al Plan Foresta, la estrategia municipal que pretende duplicar la masa arbórea del municipio hasta alcanzar los 200.000 ejemplares.

Proyectos urbanos

Entre las actuaciones urbanas, se encuentra la renovación de la plaza de La Opinión, cuya licitación es inminente, con una inversión prevista de más de 500.000 euros, una actuación que incluye, además, el traslado de la escultura '1200 corazones' a una nueva ubicación en uno de los ejes viarios principales de la ciudad, aun sin especificar.

Por su parte, la pasarela peatonal de Barriomar, que conectará el futuro parque con la Alameda del Malecón y el Paseo Fluvial, recibe más de medio millón de euros y su ejecución comenzará una vez cuente con la autorización de la CHS al anteproyecto.

El Parque Metropolitano del Oeste recibió 15 ofertas y la adjudicación del contrato de obras se realizará este mismo mes de diciembre, para que los trabajos comiencen en 2026. Esta actuación plurianual cuenta con una financiación de más de 6,2 millones de euros.

Otros proyectos destacados incluidos en los presupuestos son el comienzo de las actuaciones en el jardín Nuevo Recreative, junto a Joven Futura, y la adecuación del Palmeral Chico, entre otros.

Asimismo, se activarán las primeras intervenciones recogidas en el plan de actuaciones integradas, como la reordenación del entorno del Mercado de Verónicas y Pintor Sobejano, nuevos accesos al río Segura, actuaciones bajo la autovía en Barriomar y San Pío X, que "darán continuidad a los itinerarios verdes desde el Metropolitano Oeste hacia el eje del Soterramiento y los barrios del sur", explicó el edil.