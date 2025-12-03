El Gran Cuento de la Navidad y la programación de conciertos arrancan este viernes en La Glorieta de Murcia

Murcia celebrará este viernes, a las 19.30 horas, el estreno del Gran Cuento de la Navidad, uno de los actos más emblemáticos de la programación de la ciudad durante estas fechas. La inauguración contará con la actuación en directo de la cantante Kuve y del coro infantil del colegio Villa Pilar de Santo Ángel, intérpretes de la banda sonora oficial de la Navidad de Murcia 2025.

Tras la presentación del cuento, el público podrá disfrutar del concierto de la murciana Carmesí, quien durante tres años puso voz a la canción principal del espectáculo y que este mes presenta su nuevo disco, 'Tiro al plato'.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por la vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, y miembros del equipo de Gobierno, así como por patrocinadores, ha presentado este "acontecimiento que se ha convertido en insustituible en la Navidad de Murcia" y que regresa a la Glorieta de España con una historia renovada y un nuevo personaje.

Así, a los ya conocidos Relojero del Ayuntamiento y Ángel, interpretados por los actores murcianos Julio Navarro y Lena Sánchez, se suma un nuevo protagonista, Oscurín, quien intentará poner "patas arriba" la Navidad en Murcia, según ha explicado Pérez.

El show audiovisual se proyectará cada día a las 20.30 horas y combinará fantasía, música en directo y efectos tridimensionales para disfrutar en familia.

Como novedad, la fachada de la Casa Consistorial acogerá también la interpretación del nuevo disco de Hoonine, ganadora del certamen CreaMurcia 2015 y participante en grandes festivales nacionales en 2026, como el MadCool.

El concierto será el 19 de diciembre, a las 21.30 horas, e incluirá un show audiovisual repleto de sorpresas y colaboraciones especiales.

Además, la música de los artistas emergentes volverá a ambientar el Mercadillo Navideño de la Glorieta de España, que contará con la presencia de una veintena de intérpretes del CreaMurcia.

En esta edición, y con motivo del 1.200 aniversario de la ciudad, la programación incorporará actuaciones de artistas históricos del certamen, como Fenómenos Extraños y Carlos Vudú, junto a participantes de la edición 2025, entre ellos El Raspa o Ludy.

Este espacio se convertirá así en un escaparate para visibilizar la creatividad y el talento de varias generaciones de músicos murcianos, tanto emergentes como consolidados, que han pasado por el certamen a lo largo de sus 33 ediciones.

Asimismo, los días 16 y 17 de diciembre, la Glorieta acogerá dos conciertos del Festival Estrenarte, organizado por la Dirección General de Juventud de la Comunidad.

Los jardines de la Glorieta de España, decorados en esta ocasión con grandes caramelos inspirados en los tradicionales bastones de azúcar, acogerán una réplica del Nacimiento del belén del escultor murciano Francisco Salzillo.

El mercadillo, que, según ha manifestado el alcalde, "no tiene nada que envidiar a los de otras capitales europeas", contará con 22 casetas de artesanía 'Marca Murcia' y una zona gastronómica, y estará abierto desde el 5 de diciembre al 5 de enero de 2026.

La Glorieta será también punto de encuentro del talento emergente murciano. El 24 de diciembre actuará Antuán Muñoz en el 'Aperitivazo', y el 31 de diciembre Adrián Ruiz. Además, más de treinta artistas del certamen CreaMurcia pasará por el escenario del mercadillo.

Los más pequeños disfrutarán de una zona infantil, cerca de 100 talleres, un tobogán de nieve, un tren infantil eléctrico y un carrusel de vapor de 1886.