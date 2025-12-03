Patrimonio
Darth Vader, aliens y el escudo del Athletic de Bilbao: Los hermanos del teléfono móvil de la Catedral de Murcia
El astronauta de Salamanca es uno de los anacronismos más populares del país
La incorporación de un teléfono móvil en la fachada principal de la Catedral de Murcia ha despertado diversas reacciones en redes sociales, entre las que se repite un calificativo: aberración.
Aunque lo cierto es que estos detalles modernos en edificios históricos son algo habitual en las restauraciones contemporáneas. Uno de los ejemplos más destacados en nuestro país es el astronauta que aparece en la Puerta de Ramos de la Catedral Nueva de Salamanca.
Los anacronismos en monumentos históricos son representaciones que, por apariencia o contenido, no encajan con la época en que se construyó el edificio. Y, en España y Europa, hay varios ejemplos.
Ejemplos
Una gárgola fotógrafa aparece en la Puerta de Ramos de la Catedral de Palencia. El ayuntamiento de la localidad relata en su página web que este elemento es una aportación del arquitecto Jerónimo Arroyo, quien quiso recordar a José Sanabria, popular fotógrafo del patrimonio artístico palentino, en una restauración acometida a principios del siglo XX.
Aunque la Catedral de San Antolín de Palencia también acoge a dos aliens en lo alto de la Puerta de San Juan.
El escudo del Athletic Club se esconde en una iglesia del siglo XIII: la de Santa María la Mayor, tras una intervención realizada en el siglo XX.
Internacionales
La máscara de Darth Vader luce en la catedral de Washington, en Estados Unidos, desde los años 80, cuando se talló en pleno boom de la saga Star Wars. Aunque este no es el único guiño cinematográfico: La abadía de Paislay, en Escocia, alberga a un alien, en concreto, al 'octavo pasajero'.
Otro ejemplo internacional es la capilla de Belén, en la ciudad francesa de Nantes, donde se encuentran un Gremlin y Goldorak, un superhéroe robot del anime japonés que, aquí, representaría la lealtad y la búsqueda del bien. El motivo: se pidió al escultor Jean-Louis Boistel que restaurara los siete pináculos, que incluían 28 quimeras, unos animales fantásticos que evocan la dualidad entre el bien y el mal. Pero, al no poder conocer los detalles precisos del antiguo aspecto del pináculo orientado al suroeste, el escultor creó una especie de bestiario medieval con toques contemporáneos.
