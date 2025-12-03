Cerdos, góngoras o esfinges: otros elementos curiosos escondidos en la fachada de la Catedral de Murcia anteriores al 'smartphone'

La incorporación de un teléfono móvil al brazo de uno de los ángeles del imafronte durante los recientes trabajos de restauración de la Catedral de Murcia ha provocado una intersante conversación sobre la incorporación de elementos anacrónicos a piezas monumentales como el templo murciano.

El detalle anunciado recientemente por el concejal Jesús Pacheco, que ha asegurado que “le puse la cabeza loca al arquitecto: quería que pusiera un detalle del siglo XXI, y lo puso y me dijo: búscalo” ha reactivado una capa de la conversación mucho más profunda: la que recuerda que esta fachada barroca está repleta de figuras invisibles desde la plaza.

Ese fue el espíritu de la iniciativa 'Secretos de la fachada': el programa de visitas que aprovechó el montaje del andamio de obra para la restauración, que finalizó el pasado noviembre de 2024, y que permitió a los ciudadanos contemplar, a muy pocos centímetros, lo que Juan de Dios de la Hoz, arquitecto responsable de la restauración, definía en Conversaciones Esenciales como “cosas que normalmente no se ven”. Desde ese andamio se comprendía mejor la complejidad de un imafronte concebido, en palabras del propio De la Hoz, como “un retablo en piedra capaz de ser interpretado por todo el que pasara por delante”.

A este trabajo de observación cercana se suma la investigación 'El Bestiario de la Catedral de Murcia', elaborada por MitoGuías, un grupo formado por estudiantes del IES José Planes (Alba Hernández, Lucía Martínez, Yolanda Murcia y Sergio Valera), cuyo objetivo fue inventariar y explicar la simbología de los animales presentes en el exterior del templo.

Gracias a su trabajo muchas de las criaturas que decoran la piedra han dejado de ser figuras anecdóticas e invisibles para convertirse en parte esencial de la narración simbólica de la Catedral.

Otros elementos ocultos revelados durante la restauración

La subida a los andamios permitió apreciar detalles que no pueden verse desde el suelo. Uno de los aspectos que más sorprendió a los expertos fue la recuperación de una policromía apenas perceptible desde la plaza: según explicaba De la Hoz, “hay rojos, hay blancos, hay negros” elegidos originalmente para reforzar el contenido moral y litúrgico de cada zona.

También se identificaron instrumentos musicales y atributos de santos (“no es lo mismo que lleven una espada, que lleven una palma, que lleven una mitra”) cuyo significado contribuye a la lectura catequética del conjunto.

Además el proceso de observación permitió reconocer marcas de tallado, huellas de cantería e incluso pequeñas figuras ornamentales que se pierden a simple vista.

La restauración ha devuelto nitidez a elementos que, aunque formaban parte del imaginario del edificio, llevaban siglos oscurecidos por la erosión y la suciedad acumulada.

Los 10 animales más llamativos del bestiario de la Catedral

La oveja

En el documento se muestra una imagen de una oveja tallada en relieve, integrada en la decoración exterior del templo. Aparece como un animal dócil y recogido, con la lana representada mediante volúmenes redondeados. La ficha indica que encarna la idea de abundancia y se asocia directamente con Cristo como pastor, un simbolismo que se refuerza por su colocación en zonas donde acompaña a otros motivos de protección espiritual.

Oveja / MitoGuías

Los leones

Los leones aparecen en distintas partes de la fachada, en especial en zonas de soporte o guardia simbólica. En las imágenes del bestiario se observan figuras de leones sentados y otros más estilizados, con melenas muy marcadas. Se les atribuye fuerza y autoridad moral, y su colocación (en puntos destacados del conjunto arquitectónico) subraya ese papel vigilante.

Las góngoras

La ficha correspondiente muestra animales de cornamenta potente, situados como elementos decorativos sobre ménsulas o relieves. Su forma recuerda a toros estilizados, con cuernos prominentes y cuerpos compactos. Se vinculan a la fertilidad y a la abundancia, y su presencia en zonas elevadas de la fachada tiene un sentido casi heráldico.

El águila

El bestiario incluye varias imágenes del águila murciana, representada con las alas abiertas o en posición de ataque. Se encuentra en distintos puntos del imafronte, ocupando espacios que dominan visualmente el ambiente. El ave aparece con plumas muy detalladas, mirada frontal y garras extendidas. Simboliza justicia divina y visión espiritual, reforzada por su ubicación en zonas altas del edificio.

Las esfinges

Las esfinges se localizan en zonas fronterizas de la fachada, actuando como figuras liminales. En las imágenes se aprecia su forma híbrida: cuerpo de león, cabeza humana y postura vigilante. La carga simbólica que recoge el documento las relaciona con la soberbia y con la función de guardianas, y su posición en el templo sugiere un papel de advertencia moral.

Esfinges / MitoGuías

Las manticoras

El bestiario muestra manticoras en la estructura del campanario, donde cumplen una función de vigilancia. Su aspecto es monstruoso: cabeza humana o semi-humana, cuerpo de felino y cola o apéndices que remiten a criaturas de fábula. El documento las presenta como animales de presencia inquietante, situados en puntos altos donde parecen controlar el entorno.

Mantícoras / MitoGuías

Bucárneos y cabras

Aparecen en los frisos y elementos decorativos, especialmente en zonas donde la arquitectura barroca busca un efecto de movimiento. Los bucárneos tienen cuernos redondeados y se representan como cráneos o cabezas esquemáticas. Las cabras, por su parte, se muestran con una anatomía reconocible y hojas o volutas alrededor. La simbología los vincula a la abundancia y a la vitalidad.

Leones con cuernos

Una de las criaturas más llamativas del documento es precisamente esta versión híbrida del león. La ficha muestra figuras de leones a los que se les añaden cuernos, reforzando un carácter doble: poder felino y fuerza moral. Se encuentran en zonas ornamentales de la fachada y su apariencia resulta especialmente expresiva, como si se tratara de guardianes mitológicos.

Las gorgonas

El bestiario incluye imágenes muy claras de las gorgonas: rostros humanos rodeados de serpientes y expresiones tensas. Están situadas en puntos estratégicos de la fachada, posiblemente para marcar un límite espiritual o moral. La investigación de MitoGuías interpreta estas figuras como representación del pecador que reconoce su falta, una lectura que combina tradición clásica y reinterpretación cristiana.

Góngoras / MitoGuías

Lebreles

Los lebreles aparecen en actitudes dinámicas, a veces incorporados en escenas donde acompañan a otros motivos escultóricos. Son perros estilizados, con cuerpos alargados y postura de alerta. Se sitúan en zonas de paso visual y su función simbólica es la de proteger a los fieles, actuando como guardianes discretos pero constantes.