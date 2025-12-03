Cabalgata de Reyes Magos en Murcia: horario, itinerario y venta de sillas

Los Reyes Magos, acompañados de sus ayudantes y cortejo, se 'pasearán' por la ciudad de Murcia, como es habitual, el próximo lunes 5 de enero de 2026, de 18.00 a 21.00 horas.

Las sillas para la Cabalgata de los Reyes Magos de Murcia se pondrán a la venta este miércoles 3 de diciembre a las 11.00 horas. Las localidades tendrán un precio de 7 euros más gastos de gestión y podrán adquirirse a través de la web cabalgatadereyes.compralaentrada.com.

Este año la cabalgata alcanzará más de 20.000 sillas a la venta y contará con unos 100 acomodadores. Como novedad, el Ayuntamiento habilitará también la venta 'in situ' el mismo día de la cabalgata en la zona del Infante Don Juan Manuel, en la avenida San Juan de la Cruz, sin necesidad de hacerlo por la página web, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Este año la cabalgata contará con 2.000 plazas adicionales y nuevas zonas inclusivas gracias a la colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ya que la recaudación íntegra del evento estará destinada a proyectos y actividades que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad.

El recorrido contará un año más con espacios especialmente diseñados para fomentar la accesibilidad y la inclusión, por un lado, tendrá una zona reservada a personas con Trastorno del Espectro Autista al principio del desfile donde se atenuarán la iluminación y el sonido, y por otro, en la Plaza Camachos habrá una zona reservada para personas con movilidad reducida.

Itinerario del desfile

El desfile partirá desde la Avenida San Juan de la Cruz y continuará por Avda. San Juan de la Cruz (formación en C/ Vicente Aleixandre), C/ Mozart, Torre de Romo, Hermanos Cerón, Alameda de Colón, Avda. Canalejas, Puente Viejo, Pza. Martínez Tornel, Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, Avda. de la Constitución y Plaza Circular. A su finalización, Sus Majestades se dirigirán al Belén Municipal para realizar una ofrenda simbólica.

Consejos y recomendaciones

El Ayuntamiento de Murcia ha explicado que las sillas podrán ocuparse desde las 16.00 horas en cualquier punto del recorrido.

También han indicado que es imprescindible conservar la entrada en formato impreso o digital. Ya que las localidades están numeradas e identificadas, se recomienda seguir la información de calle, sector, fila y butaca indicada en el ticket, aún así existirá personal de asistencia en todo el itinerario.

Además, han pedido no desplazar sillas ni bloquear el pasillo central, así como evitar mover asientos para acceder con carritos de bebé. Los accesos y salidas deben realizarse únicamente por los puntos de emergencia habilitados.