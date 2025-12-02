Regular el tráfico durante eventos pasa a manos de las pedanías de Murcia : "No es un juego de niños"

Las habituales señales de prohibido estacionar se sustituyen en Murcia por unos carteles que se pegarán en las paredes. Y, en las pedanías murcianas, los encargados de ponerlas y quitarlas serán las propias asociaciones y entidades que quieran realizar una actividad, denunció el PSOE en rueda de prensa.

"¿Van a poner a los coloraos a poner discos para hacer las procesiones?", cuestionó José Hernández, alcalde pedáneo de La Raya por el PSOE desde hace diez años.

Hernández teme que las asociaciones ya no quieran hacer eventos, sobre todo las que lo hacen de forma altruista, porque necesitarán entregar documentación extra y cargarán con una responsabilidad mayor.

"Hay que verlo todo: quién asume la responsabilidad, a quién se la quitas", explicó el pedáneo del PSOE. "Esto no es un juego de niños", sentenció el pedáneo, quien calificó esta medida de "insólita".

En el mismo sentido se expresó la edil del PSOE, Carmen Fructuoso. "Si el disco no está bien situado y se cae alguien, ¿quién va a ser responsable?", expuso la concejala socialista.

Comunicación

La Policía Local remitió una comunicación a varios pedáneos, a través de las diversas comisarías, en la que informaban de esta nueva medida, asegura el PSOE. Por correo electrónico, se informó a La Raya y Javalí Nuevo y, por teléfono, a Cañadas de San Pedro y Javalí Viejo.

En el mensaje, se facilita a las Juntas los modelos de señalización para eventos y se indica que son las asociaciones y los organizadores quienes deben “colaborar e implicarse en la gestión integral de los eventos”, así como el contacto de empresas privadas que suministran señalización. Aunque esta medida no es, por ahora, un requisito obligatorio.

Competencia policial

Aunque "esto lo ha hecho toda la vida la Policía Local", explicó el pedáneo de La Raya. Ahora, las Juntas Municipales deben comprar los carteles de prohibido estacionar, contar con un sitio para guardarlos y entregarlos a las asociaciones que quieran realizar una actividad -desde desfiles hasta actividades escolares-.

Después, serán las propias asociaciones las encargadas de ponerlos y retirarlos, así como de avisar a la grúa en caso de vehículos mal estacionados. "Y, si se retrasan a la hora de quitarlos, la gente los arrancará y los vandalizará", lamentó Hernández.

"El Ayuntamiento no funciona. Las pedanías estamos abandonadas y no hay alegría", expuso el pedáneo. "Cuando no hay dinero, no hay personal o se acaba el año y no hay tiempo", concluyó el presidente de la Junta de La Raya.

Con todo, el PSOE exige al PP que "aclare la situación, rectifique de inmediato y garantice que la señalización de tráfico siga siendo gestionada por quienes tienen los recursos y la responsabilidad legal, es decir, el Ayuntamiento de Murcia y la Policía Local", detalla el partido en un comunicado.