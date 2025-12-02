La Morera del Tío Pequeño, la más antigua de la Región, aspira a Árbol del Año

La Morera del Tío Pequeño 'El Pardo', en La Albatalía, participa en el certamen nacional Árbol y Bosque del Año 2026, promovido por la ONG Bosques sin Fronteras con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se trata de un proyecto que busca reconocer aquellos árboles que cuentan historias y unen a las personas con su entorno.

El ejemplar, de más de 200 años de antigüedad y un perímetro de tronco superior a los cinco metros, ha sido identificado como la morera más antigua de la Región de Murcia y probablemente de toda España, convirtiéndose en un auténtico monumento natural que testimonia el pasado sericícola del territorio, cuando la industria de la seda convirtió a la Región en una potencia europea.

Para el presidente de Olea Integra, Alfredo Nortes, entidad promotora de la candidatura, "este árbol representa un vínculo directo con nuestra historia y nuestra identidad. Es un testigo vivo de un pasado en el que Murcia fue referente en la producción de seda y una oportunidad para recordar, desde la naturaleza, los 1200 años de la fundación de la ciudad", según informaron fuentes de la UCAM en una nota de prensa.

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) mantiene un convenio de colaboración con Olea Integra para el desarrollo de herramientas destinadas a la conservación, investigación y divulgación del patrimonio arbóreo regional. La UCAM respalda esta iniciativa que invita a redescubrir la conexión entre la naturaleza y la comunidad.

Ambas instituciones trabajan en la creación de materiales formativos y campañas de sensibilización ciudadana sobre la importancia de preservar estos árboles centenarios como parte esencial del patrimonio natural y cultural murciano.

Árbol y bosque del año en España

El concurso Árbol y Bosque del Año en España, creado en 2007, busca destacar los ejemplares y bosques más singulares del territorio nacional, valorando especialmente la historia y la relación con las comunidades locales.

La morera de La Albatalía compite con otros árboles históricos de todo el país por el reconocimiento nacional que da acceso al certamen europeo Tree of the Year, organizado por la Fundación Alianza (Nadace Partnerství).

La votación para apoyar la candidatura puede realizarse a través de la web oficial del certamen, seleccionando la morera de La Albatalía y confirmando el voto mediante correo electrónico de validación.

El enlace a la candidatura es https://www.xn--arbolybosquedelao-uxb.es/la-morera-del-tio-pequeno-el-pardo-la-albatalia-murcia/