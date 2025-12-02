Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuenta atrás para la venta de las sillas de la Cabalgata de los Reyes Magos de Murcia

Las localidades podrán adquirirse este miércoles a partir de las 11 horas y la recaudación del evento estará destinada al apoyo de personas con discapacidad

Cabalgata de Reyes en Murcia de este 2025.

Cabalgata de Reyes en Murcia de este 2025. / Israel Sánchez

Judit López Picazo

La Cabalgata de Reyes Magos de Murcia se celebrará el domingo 5 de enero de 2026. Pero los interesados en hacerse con una de las 20.000 sillas para ver el desfile deberán estar atentos, pues la venta de localidades se pondrá en marcha este miércoles a las 11:00 horas.

Un centenar de acomodadores ayudarán a los asistentes a encontrar su asiento, que se vende a un precio de 7 euros más gastos de gestión y podrán adquirirse a través de la web cabalgatadereyes.compralaentrada.com.

El desfile recorrerá las calles del municipio el próximo 5 de enero, de 18:00 a 21:00 horas.

Este año, hay 2.000 plazas adicionales y nuevas zonas inclusivas gracias a la colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Además, la recaudación íntegra del evento estará destinada a proyectos y actividades que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad, detalla el Consistorio en un comunicado.

El CERMI habilitará un punto físico de venta

Como novedad, el CERMI habilitará también la venta in situ, el mismo día de la cabalgata, en la zona del Infante Don Juan Manuel, en la avenida San Juan de la Cruz.

El recorrido tendrá una zona reservada a personas con Trastorno del Espectro Autista al principio del desfile, donde se atenuarán la iluminación y el sonido. Además, en la plaza Camachos habrá una zona reservada para personas con movilidad reducida.

Itinerario

El desfile partirá desde la avenida San Juan de la Cruz (formación en C/ Vicente Aleixandre) y continuará por C/ Mozart, Torre de Romo, Hermanos Cerón, Alameda de Colón, Avda. Canalejas, Puente Viejo, Pza. Martínez Tornel, Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, Avda. de la Constitución y Plaza Circular. A su finalización, Sus Majestades se dirigirán al Belén Municipal para realizar una ofrenda simbólica.

Recomendaciones

  • Las sillas podrán ocuparse desde las 16:00 horas en cualquier punto del recorrido.
  • Es imprescindible conservar la entrada en formato impreso o digital.
  • Las localidades están numeradas e identificadas; se recomienda seguir la información de calle, sector, fila y butaca indicada en el ticket.
  • Existirá personal de asistencia en todo el itinerario.
  • Además, se ruega no desplazar sillas ni bloquear el pasillo central, así como evitar mover asientos para acceder con carritos de bebé.
  • Los accesos y salidas deben realizarse únicamente por los puntos de emergencia habilitados.

TEMAS

