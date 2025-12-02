Navidad
Cuenta atrás para la venta de las sillas de la Cabalgata de los Reyes Magos de Murcia
Las localidades podrán adquirirse este miércoles a partir de las 11 horas y la recaudación del evento estará destinada al apoyo de personas con discapacidad
La Cabalgata de Reyes Magos de Murcia se celebrará el domingo 5 de enero de 2026. Pero los interesados en hacerse con una de las 20.000 sillas para ver el desfile deberán estar atentos, pues la venta de localidades se pondrá en marcha este miércoles a las 11:00 horas.
Un centenar de acomodadores ayudarán a los asistentes a encontrar su asiento, que se vende a un precio de 7 euros más gastos de gestión y podrán adquirirse a través de la web cabalgatadereyes.compralaentrada.com.
El precio es de 7 euros más gastos de gestión
El desfile recorrerá las calles del municipio el próximo 5 de enero, de 18:00 a 21:00 horas.
Este año, hay 2.000 plazas adicionales y nuevas zonas inclusivas gracias a la colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Además, la recaudación íntegra del evento estará destinada a proyectos y actividades que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad, detalla el Consistorio en un comunicado.
El CERMI habilitará un punto físico de venta
Como novedad, el CERMI habilitará también la venta in situ, el mismo día de la cabalgata, en la zona del Infante Don Juan Manuel, en la avenida San Juan de la Cruz.
El recorrido tendrá una zona reservada a personas con Trastorno del Espectro Autista al principio del desfile, donde se atenuarán la iluminación y el sonido. Además, en la plaza Camachos habrá una zona reservada para personas con movilidad reducida.
Habrá zonas reservadas para personas con movilidad reducida
Itinerario
El desfile partirá desde la avenida San Juan de la Cruz (formación en C/ Vicente Aleixandre) y continuará por C/ Mozart, Torre de Romo, Hermanos Cerón, Alameda de Colón, Avda. Canalejas, Puente Viejo, Pza. Martínez Tornel, Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, Avda. de la Constitución y Plaza Circular. A su finalización, Sus Majestades se dirigirán al Belén Municipal para realizar una ofrenda simbólica.
Recomendaciones
- Las sillas podrán ocuparse desde las 16:00 horas en cualquier punto del recorrido.
- Es imprescindible conservar la entrada en formato impreso o digital.
- Las localidades están numeradas e identificadas; se recomienda seguir la información de calle, sector, fila y butaca indicada en el ticket.
- Existirá personal de asistencia en todo el itinerario.
- Además, se ruega no desplazar sillas ni bloquear el pasillo central, así como evitar mover asientos para acceder con carritos de bebé.
- Los accesos y salidas deben realizarse únicamente por los puntos de emergencia habilitados.
- Un gran incendio obliga a evacuar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- Viajeros en motocicleta llegan al pueblo murciano de Cehegín y se quedan de piedra: 'Un impresionante tesoro medieval con muchísimo que ofrecer
- Esta es la pastelería del centro de Murcia donde se puede comprar la tradicional 'torta de chicharrones': 'Lo mejor que hay en el centro de Murcia
- ¿Cuáles son las diferencias entre el avispón oriental y la avispa asiática?
- La Inspección de Trabajo impone multas de más de 50 millones por fraude laboral a empresas de la Región
- Horario, vías cortadas y cómo llegar: todo lo que necesitas saber para ir al encendido del Gran Árbol en Murcia
- ¿Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia? Aquí tienes su sueldo