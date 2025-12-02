Adiós al bono tricolor: ¿Para qué sirve la nueva tarjeta de transporte público en Murcia?

Los murcianos dirán pronto adiós al bono 'tricolor'. Una sola tarjeta unificará todos los medios de transporte público en Murcia. Autobuses, tranvías, tranvibuses y aparcamientos de gestión municipal compartirán el mismo método de pago, que también podrá emplearse para hacer uso de los servicios de alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos, así como el transporte a demanda en diez pedanías rurales que, como adelantó La Opinión, se solicitará con un día de antelación y funcionará de lunes a sábado.

Aunque esta herramienta aglutinará también la información y permitirá consultar horarios, frecuencias y recorridos y autobuses y tranvías, y se podrá usar desde el teléfono móvil, explicó en rueda de prensa el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.

La herramienta, de color naranja con el texto 'Mub' en letras negras, es idéntica a la nueva identidad visual de la red de movilidad murciana, que se implantará de forma paulatina en vehículos y paradas, así como en las máquinas para emplear el estacionamiento regulado del municipio.

Con el nuevo sistema tarifario, desaparece el pago por los transbordos y las diferencias entre barrios y pedanías, al igualar el precio del billete en todo el municipio. Además, viajarán gratis los menores hasta los 7 años y, como adelantó La Opinión, los acompañantes de personas con movilidad reducida.

También habrá una tarifa especial para los menores de 25 años con independencia de que sean estudiantes o no, y, en general, se simplificará el sistema tarifario actual al pasar de 20 tarifas a 7.

Listado de precios

El billete sencillo será válido en cualquiera de las líneas objeto del contrato y tendrá un coste de 1.50 euros para los viajes realizados con origen o destino en el término municipal del Ayuntamiento de Murcia. En el caso de los viajes que se hagan con origen o destino en los términos municipales de Alcantarilla, Beniel y Santomera, el coste del billete sencillo será de 1.90 euros, tal y como se establece en el nuevo sistema tarifario zonal de la CARM.

Como medida para incentivar la eliminación del efectivo, el precio del billete sencillo se reducirá a 1.35 euros si se paga a través de tarjeta bancaria o bien escaneando un código QR, solo en los viajes realizados con origen o destino en el término municipal del Ayuntamiento de Murcia.

Sobre la base de la actual tarjeta tricolor, cuya expedición cuesta un euro, se renueva el sistema de bonos y se amplían las tipologías. Solo se pagará por la primera etapa de un trayecto en el término municipal Murcia, y los transbordos realizados en los próximos 60 minutos tras la primera de las validaciones serán gratis.