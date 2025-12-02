Movilidad
Adiós al bono tricolor: ¿Para qué sirve la nueva tarjeta de transporte público en Murcia?
Los servicios de alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos, así como el transporte a demanda en diez pedanías rurales, quedan cubiertos con esta herramienta
Los murcianos dirán pronto adiós al bono 'tricolor'. Una sola tarjeta unificará todos los medios de transporte público en Murcia. Autobuses, tranvías, tranvibuses y aparcamientos de gestión municipal compartirán el mismo método de pago, que también podrá emplearse para hacer uso de los servicios de alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos, así como el transporte a demanda en diez pedanías rurales que, como adelantó La Opinión, se solicitará con un día de antelación y funcionará de lunes a sábado.
Aunque esta herramienta aglutinará también la información y permitirá consultar horarios, frecuencias y recorridos y autobuses y tranvías, y se podrá usar desde el teléfono móvil, explicó en rueda de prensa el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.
La herramienta, de color naranja con el texto 'Mub' en letras negras, es idéntica a la nueva identidad visual de la red de movilidad murciana, que se implantará de forma paulatina en vehículos y paradas, así como en las máquinas para emplear el estacionamiento regulado del municipio.
Con el nuevo sistema tarifario, desaparece el pago por los transbordos y las diferencias entre barrios y pedanías, al igualar el precio del billete en todo el municipio. Además, viajarán gratis los menores hasta los 7 años y, como adelantó La Opinión, los acompañantes de personas con movilidad reducida.
También habrá una tarifa especial para los menores de 25 años con independencia de que sean estudiantes o no, y, en general, se simplificará el sistema tarifario actual al pasar de 20 tarifas a 7.
Listado de precios
El billete sencillo será válido en cualquiera de las líneas objeto del contrato y tendrá un coste de 1.50 euros para los viajes realizados con origen o destino en el término municipal del Ayuntamiento de Murcia. En el caso de los viajes que se hagan con origen o destino en los términos municipales de Alcantarilla, Beniel y Santomera, el coste del billete sencillo será de 1.90 euros, tal y como se establece en el nuevo sistema tarifario zonal de la CARM.
Como medida para incentivar la eliminación del efectivo, el precio del billete sencillo se reducirá a 1.35 euros si se paga a través de tarjeta bancaria o bien escaneando un código QR, solo en los viajes realizados con origen o destino en el término municipal del Ayuntamiento de Murcia.
Sobre la base de la actual tarjeta tricolor, cuya expedición cuesta un euro, se renueva el sistema de bonos y se amplían las tipologías. Solo se pagará por la primera etapa de un trayecto en el término municipal Murcia, y los transbordos realizados en los próximos 60 minutos tras la primera de las validaciones serán gratis.
- El bono general se concibe como el actual bono tricolor y no tiene fecha de caducidad, y costará 1.10 euros.
- El bono de estudiantes tiene una duración de entre 1 y 4 años, en función de las características del curso del estudiante, y costará 0.90 euros.
- El bono para familias numerosas, con una duración máxima de dos años -o si es anterior, hasta la fecha de fin de vigencia del título de familia numerosa-, se rebaja hasta los 0.70 euros. Además, el bono de familia numerosa especial será gratis.
- Por último, el bono social y los bonos para jubilados y pensionistas tienen una duración máxima de dos años será gratis, aunque los jubilados y pensionistas deberán acreditar recibir un ingreso mensual igual o inferior al salario mínimo interprofesional que establece el estado a efectos de ayudas y subvenciones.
- Un gran incendio obliga a evacuar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- Viajeros en motocicleta llegan al pueblo murciano de Cehegín y se quedan de piedra: 'Un impresionante tesoro medieval con muchísimo que ofrecer
- Esta es la pastelería del centro de Murcia donde se puede comprar la tradicional 'torta de chicharrones': 'Lo mejor que hay en el centro de Murcia
- ¿Cuáles son las diferencias entre el avispón oriental y la avispa asiática?
- La Inspección de Trabajo impone multas de más de 50 millones por fraude laboral a empresas de la Región
- Horario, vías cortadas y cómo llegar: todo lo que necesitas saber para ir al encendido del Gran Árbol en Murcia
- Las ITV de la Región se oponen a que los talleres puedan emitir el futuro certificado de vida útil obligatorio para vender un coche