Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico

Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

Los controles de velocidad se ubicarán en calles de paso habitual hacia las pedanías, abarcando zonas como El Palmar, Santo Ángel o Patiño

Radar

Radar

Alba Marqués

Alba Marqués

La Policía Local de Murcia ha publicado la relación de vías en las que se colocarán los controles de velocidad móviles durante los próximos días, dentro de su estrategia habitual para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en el municipio.

Estos operativos, que se distribuyen por distintas pedanías y zonas de gran afluencia de tráfico, buscan concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener una conducción prudente, especialmente en tramos donde se registran incidencias frecuentes o existe presencia de vecinos y comercios.

Los radares se instalarán tanto en avenidas principales como en calles de paso habitual hacia las pedanías, abarcando zonas como El Palmar, Santo Ángel o Patiño.

Desde el cuerpo policial recuerdan que estas actuaciones no solo tienen un carácter sancionador, sino también preventivo, ya que la publicación semanal de los puntos de control persigue que los conductores adopten hábitos de circulación más seguros.

A continuación, se detallan todas las ubicaciones previstas para esta semana:

Noticias relacionadas y más

  • Camino Villa Bernal, El Palmar
  • Avda. Santa Catalina, Santo Ángel
  • Avda. Lorca, Sangonera la Seca
  • Carretera de la Fuensanta, Patiño
  • Avda. Santa Catalina, Patiño
  • Camino de Tiñosa, Los Dolores

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un gran incendio obliga a evacuar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
  2. Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
  3. Viajeros en motocicleta llegan al pueblo murciano de Cehegín y se quedan de piedra: 'Un impresionante tesoro medieval con muchísimo que ofrecer
  4. Esta es la pastelería del centro de Murcia donde se puede comprar la tradicional 'torta de chicharrones': 'Lo mejor que hay en el centro de Murcia
  5. ¿Cuáles son las diferencias entre el avispón oriental y la avispa asiática?
  6. La Inspección de Trabajo impone multas de más de 50 millones por fraude laboral a empresas de la Región
  7. Horario, vías cortadas y cómo llegar: todo lo que necesitas saber para ir al encendido del Gran Árbol en Murcia
  8. Las ITV de la Región se oponen a que los talleres puedan emitir el futuro certificado de vida útil obligatorio para vender un coche

Investigados seis jóvenes por encender una fogata en la zona de juegos infantiles de un parque de Murcia

Investigados seis jóvenes por encender una fogata en la zona de juegos infantiles de un parque de Murcia

Las pruebas rápidas de VIH en Murcia reducen sus fondos a la mitad

Las pruebas rápidas de VIH en Murcia reducen sus fondos a la mitad

Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

Niños de 11 años descubren en Murcia la solución para la soledad no deseada de los mayores: "Quererlos"

Niños de 11 años descubren en Murcia la solución para la soledad no deseada de los mayores: "Quererlos"

Lavado de cara al transporte público de Murcia: así es la nueva tarjeta

Lavado de cara al transporte público de Murcia: así es la nueva tarjeta

Parque Jurásico y los videojuegos toman el Palacio de los Deportes con Murcia Lan Party

Parque Jurásico y los videojuegos toman el Palacio de los Deportes con Murcia Lan Party

Detenida en Murcia una mujer por agredir a su marido delante de su hija de 6 años

Detenida en Murcia una mujer por agredir a su marido delante de su hija de 6 años

Diez pedanías de Murcia tendrán minibuses y taxis bajo demanda de lunes a sábado

Tracking Pixel Contents