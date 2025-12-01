Emergencias
Rescatan a cuatro senderistas perdidos en el Puerto de la Cadena en Murcia
Bomberos y policías locales se movilizan al lugar y logran dar con los afectados
Podría haber sido una tragedia, pero quedó en un susto. Bomberos de Murcia y efectivos de la Policía Local rescataron a cuatro senderistas que se habían perdido en el monte en el municipio, informan desde ambos cuerpos.
Los hechos tuvieron lugar este domingo, en una zona forestal cerca del Castillo de la Asomada, en la zona del Puerto de la Cadena, en Murcia. Se trata de una zona muy popular para hacer rutas. Sin embargo, cuatro personas se desorientaron y no sabían cómo salir de ahí. De ahí que pidiesen ayuda.
Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local, en concreto de El Palmar, así como media docena de bomberos de Murcia, en un vehículo.
Ya empezaba a anochecer, por lo que los efectivos que acudieron al rescate encendieron sus linternas para alumbrarse y alumbrar, de igual modo, el camino que fueron abriendo para que los afectados, una vez localizados, lograsen salir de ahí. Ninguno de ellos precisó de asistencia sanitaria, dado que, por fortuna, estaban ilesos.
