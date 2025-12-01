Las pruebas rápidas de VIH en Murcia reducen sus fondos a la mitad

El Día del Sida se conmemora en Murcia este 1 de diciembre con una campaña municipal en centros educativos y las reivindicaciones de asociaciones y oposición política. El reclamo: el recorte a la mitad de los fondos de No Te Prives, entidad que lleva dos décadas realizando pruebas rápidas para la detección del VIH en el municipio, gracias a un convenio con el Ayuntamiento.

La financiación de No Te Prives ha pasado de 8.000 a 4.000 euros en los dos últimos años, indicó el secretario de Participación y responsable regional de políticas LGTBIQ+ de Podemos, Fernando Miñana.

Las críticas de Miñana se unen a las de la edil del PSOE, Esther Nevado, el pasado viernes, quien señaló el abandono del 'chekpoint' del centro municipal del Jardín del Salitre. Cabe destacar que la estimación de personas con sida en la Región es de unas 3.500 en la Región, señalaron a esta redacción desde la asociación Vihsibles, aunque matizaron que es difícil llevar un recuento oficial.

Campaña informativa

Los institutos del municipio contarán con puntos permanentes de información, que contarán con códigos QR que enlazarán con recursos del servicio municipal de Salud, la Consejería de Salud y distintas entidades y asociaciones.

Asimismo, se ha llevado a cabo una jornada informativa en el campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, que incluye una feria informativa y un punto de cribado.

El objetivo: "que los jóvenes puedan contar con información segura y gratuita de forma directa, respetuosa y accesible, ofreciéndoles herramientas reales para cuidar su salud y favorecer el diagnóstico precoz, que es esencial en la lucha contra las ITS", explicó la edil de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres.

"Simplemente con la descarga de este código QR, los murcianos podrán tener acceso a todos los recursos que hay en el municipio, desde el Área de Salud municipal, la Comunidad Autónoma y las diferentes entidades con las que el Ayuntamiento de Murcia viene colaborando, así como los centros de salud", concluyó la concejala.